Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pets chevron right

Pressão arterial em pets: Veterinário explica o que é, como medir e quando se preocupar

A pressão arterial em cães e gatos é um indicador de saúde vital que merece mais atenção dos tutores. Com acompanhamento veterinário, é possível diagnosticar precocemente problemas

Gabrielle Borges
fonte

A pressão arterial deve ser monitorada regularmente, especialmente em pets idosos ou com doenças crônicas e pode prevenir sérias complicações, como cegueira, AVC ou insuficiência renal (Freepik)

A pressão arterial em cães e gatos é um indicador vital muitas vezes negligenciado, mas essencial para a saúde dos pets. Assim como nos humanos, alterações na pressão arterial podem sinalizar doenças graves, desde problemas renais até doenças cardíacas e neurológicas.

Pensando sempre no bem-estar do seu pet, o OLiberal.com conversou com Luan Machado, médico veterinário, mestre em saúde animal e pós-graduado em cardiologia veterinária, para explicar tudo sobre pressão arterial em animais de estimação, como ela é medida e quando é necessário buscar um veterinário. Leia a seguir

O que é a pressão arterial em cães e gatos?

A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias enquanto circula pelo corpo. Em cães e gatos, a medição da pressão arterial ajuda a detectar precocemente doenças que podem comprometer órgãos como rins, olhos e cérebro. Segundo o médico veterinário, Luan Machado:

"É um parâmetro de muita importância na avaliação clínica de cães e gatos, pois sua variação pode estar relacionada diretamente com algumas doenças (como exemplo: cardiopatias), além disso, é um parâmetro que costuma ser avaliado naqueles pacientes que necessitam passar por procedimentos anestésicos cirúrgicos."

VEJA MAIS

image Cachorro soltando muito pelo: O que fazer?
É normal um certo nível de queda de pelos em cães, mas se estiver fora do comum, vale investigar para melhor promoção da saúde e bem estar do pet

image Unha de cachorro inflamada: o que fazer?
A inflamação das unhas em cães é um problema comum e pode causar desconforto e dor ao seu pet. Mas, com cuidados rápidos e atenção, é possível tratar e prevenir essa condição.

image O que fazer se o cachorro engasgar? Aprenda manobras
Problema é bastante comum entre os animais e pode ser evitado em casa em casos menos graves

Quais são os riscos da hipertensão em cães e gatos?

A pressão alta nos pets pode causar danos progressivos e silenciosos a diversos órgãos. Esse aumento da pressão arterial pode gerar alterações e os sinais clínicos dependem muito do órgão queestá sendo lesionado pela hipertensão. De acordo com o veterinário Luan Machado: 

"Os sinais clínicos que costuma ser observados podem variar de descolamento de retina, causando um comprometimento da visão, desorientação, desequilíbrios, convulsões, até alterações que só são possíveis de serem percebidas com um exame clínico detalhado, como arritmias."

Além disso, outros sintomas são:

  • Acidente vascular cerebral (AVC)
  • Convulsões e alterações neurológicas
  • Insuficiência renal agravada
  • Danos ao músculo cardíaco (hipertrofia do ventrículo esquerdo)
  • Sangramentos nasais recorrentes

Existe diferença nos sinais entre cães e gatos com hipertensão?

Muita gente não sabe, mas existem diferenças de sinais entre os caninos e felinos e a principal diferença está nos órgãos que são atingidos em cada um dos pets. Geralmente, os gatos têm os rins como afetado ,além dos olhos, como algum tipo de cegueira. Já os cachorros, o coração.

"Em gatos a hipertensão esta mais associada a doença renal, então os sinais clínicos podem envolver diretamente os rins, o que leva os gatos a apresentarem por exemplo, aumento de volume de urina, aumento de ingestão de água, perda de peso. Porém, o sinal clínico mais comum que são relato pelos tutores é a cegueira súbita. Já em cães, a hipertensão está associada principalmente a doenças cardíacas, então podem ser observados sinais clínicos de insuficiência cardíaca como tosses persistentes, sincopes e edema pulmonar.", diz Luan Machado.

Como é feita a aferição da pressão arterial em cães e gatos?

A medição da pressão arterial em pets é feita com equipamentos específicos e técnicas que garantem conforto e precisão. Os métodos mais comuns são: 

1. Método Oscilométrico

Semelhante ao utilizado em humanos, esse método usa um manguito inflável conectado a um monitor automático. Embora prático, pode ser menos preciso em animais muito agitados ou pequenos.

2. Método Doppler (o mais recomendado)

De acordo com o veterinário Luan Machado: ´" É a principal forma de aferir a pressão arterial é pelo método doppler vascular com auxílio do esfigmomanômetro e manguitos de tamanhos adequados para cada espécie e raças. Esse método utiliza um aparelho chamado doppler vascular que permite ouvir o fluxo sanguíneo dentro das artérias."

Quando medir a pressão arterial do seu pet?

A aferição deve ser feita sempre que houver suspeita clínica ou em avaliações de rotina, especialmente nos seguintes casos:

  • Animais com doenças renais, cardíacas ou endócrinas (como hipertireoidismo)
  • Pets idosos (acima de 7 anos)
  • Antes de cirurgias
  • Durante tratamento com medicamentos que podem alterar a pressão
  • Em casos de sintomas neurológicos ou oculares inexplicáveis

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

saúde dos pets

cuidados com pets

dicas pets
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

CENSO ANIMAL

Quais os nomes de pets mais populares no Brasil? Veja aqui!

Em geral, os pets possuem nomes curtos e afetivos. Confira!

10.08.25 15h52

PET

Menor galinha do mundo é criada como pet de luxo no Brasil e chega a R$ 3,5 mil; conheça a Serama

Com apenas 15 cm, a Serama conquistou espaço como pet de luxo e virou moda nas redes sociais

08.08.25 19h33

DIA DO GATO

Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar

A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

08.08.25 13h18

PETS

Cachorro com muita remela nos olhos é grave? Veja causas e dicas de como cuidar e limpar

Embora seja comum ver um pouco de remela nos olhos dos cães, quantidades excessivas ou mudanças na cor e consistência da secreção podem indicar problemas de saúde

06.08.25 15h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda