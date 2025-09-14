Vídeo: Joelma agita fãs em show histórico no Festival The Town
Joelma levou para o palco alguns de seus grandes sucessos.
A cantora paraense Joelma fez história no final da tarde e início da noite deste domingo (14), último dia do Festival The Town, em São Paulo. O palco The One, conhecido por reunir performances que celebram a diversidade, foi o cenário para um show dançante e marcante.
Com coreografias cheias de energia e o icônico movimento do bate-cabelo - elementos que se tornaram marcas registradas -, Joelma levou para o palco uma seleção de seus grandes sucessos, que contam seus mais de 30 anos de carreira.
VEJA MAIS
Houve ainda outro momento inesquecível: Joelma dividiu o palco com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. A união das quatro artistas, cada uma representando uma geração e um estilo diferente da música paraense, foi um momento de pura celebração e de demonstração da diversidade cultural do Pará.
Trajetória
Com uma carreira que ultrapassa três décadas, Joelma construiu sua trajetória desde Almeirim, sua cidade natal, onde começou sua jornada em uma banda local, a "Fazendo Arte", antes de fundar a "Banda Calypso", com a qual se tornou fenômenos nacional. A banda, com seu som inconfundível que misturava calypso, ritmos regionais e pop, conquistou grande sucesso, vendendo milhões de álbuns e se tornando ícone pop.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA