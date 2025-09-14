Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara representam o Pará no The Town 2025
Pará se apresenta no palco The One neste domingo
As cantoras Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara se apresentam neste domingo (14) no palco The One, último dia do festival The Town 2025, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Pará marca presença em peso no evento, que reúne grandes nomes da música nacional e internacional.
Além do show paraense no palco The One, o público também acompanha a apresentação de Ludmilla, que é a headliner do dia 14. Já no palco Skyline, os destaques ficam por conta de Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin e IZA.
