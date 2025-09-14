Capa Jornal Amazônia
Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara representam o Pará no The Town 2025

Pará se apresenta no palco The One neste domingo

fonte

Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara juntas no The Town 2025. (Divulgação/The Town)

As cantoras Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara se apresentam neste domingo (14) no palco The One, último dia do festival The Town 2025, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Pará marca presença em peso no evento, que reúne grandes nomes da música nacional e internacional.

Gaby Amarantos e o Rock Doido que somos: o maior ato pop do tecnobrega paraense
Leia o texto especial do jornalista e ator Leandro Ferreira, analisando "Rock Doido", de Gaby Amarantos.

Amazônia Live traz Mariah Carey e grandes artistas paraenses para show histórico no Rio Guamá
Apresentação será no palco em formato de vitória-régia e com transmissão pelo Multishow, Globoplay e momentos especiais na TV Globo

Paraenses se apresentam no The Town neste domingo (14/); confira os artistas
O evento reúne grandes nomes da música nacional e internacional, e há músicos do Pará que irão se apresentar pela primeira vez no festival.

Além do show paraense no palco The One, o público também acompanha a apresentação de Ludmilla, que é a headliner do dia 14. Já no palco Skyline, os destaques ficam por conta de Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin e IZA.

 

