Paraenses se apresentam no The Town neste domingo (14/); confira os artistas

O evento reúne grandes nomes da música nacional e internacional, e há músicos do Pará que irão se apresentar pela primeira vez no festival.

Saul Anjos

Artistas paraenses se apresentaram no The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo (14/9), durante o segundo final de semana de festival. O evento reúne grandes nomes da música nacional e internacional, com destaque para Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara, Lambateria Baile Show, que se apresentam pela primeira vez no festival.

O palco The One recebe um encontro histórico da música paraense, com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, em uma celebração do passado, presente e futuro da música do Pará.

Nas redes sociais, Félix Robatto, que faz parte da Lambateria Baile Show, agradeceu a oportunidade de se performar no The Town e lembrou também o encontro marcado para o próximo sábado (20/9) para o espetáculo “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, no Mangueirão, em Belém, o qual o grupo participará.

Também no domingo (14/9), o paraense Felipe Cordeiro subiu ao palco Factory e participou do show de Geraldo Azevedo, juntamente com Juliana Linhares e Rachel Reis.

