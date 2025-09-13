Paraenses se apresentam no The Town neste domingo (14/); confira os artistas

Artistas paraenses se apresentaram no The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo (14/9), durante o segundo final de semana de festival. O evento reúne grandes nomes da música nacional e internacional, com destaque para Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara, Lambateria Baile Show, que se apresentam pela primeira vez no festival.

O palco The One recebe um encontro histórico da música paraense, com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, em uma celebração do passado, presente e futuro da música do Pará.

Nas redes sociais, Félix Robatto, que faz parte da Lambateria Baile Show, agradeceu a oportunidade de se performar no The Town e lembrou também o encontro marcado para o próximo sábado (20/9) para o espetáculo “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, no Mangueirão, em Belém, o qual o grupo participará.

Também no domingo (14/9), o paraense Felipe Cordeiro subiu ao palco Factory e participou do show de Geraldo Azevedo, juntamente com Juliana Linhares e Rachel Reis.