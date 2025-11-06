Capa Jornal Amazônia
Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

O Liberal
fonte

O herdeiro britânico compartilhou nas redes sociais o encontro com jovens paraenses no museu (Reprodução/ Instagram)

O príncipe William esteve na tarde desta quinta-feira (6) em visita ao Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. O herdeiro do trono britânico compartilhou em seu perfil oficial nas redes sociais um registro do encontro com jovens do programaPróxima Geração”, do British Council, realizado na capital paraense.

Em uma das fotos publicadas, William aparece sorrindo ao receber um pequeno frasco do tradicional “banho de cheiro”, conhecido atrativo vendido em vidrinho no Ver-o-Peso. O gesto, feito por um dos participantes do programa, marcou o momento de descontração da visita.

Nos comentários, uma internauta apontou que poderia ser o famoso "Oléo da Bôta", um perfume afrodisíaco de origem amazônica, famoso por sua suposta capacidade de atrair e seduzir, frequentemente associado as lendas sobre o boto-cor-de-rosa

Na legenda das imagens, o príncipe destacou a importância da troca com os jovens brasileiros. “Estes jovens inspiradores estão impulsionando ações climáticas e de inclusão para o nosso futuro compartilhado. O Museu Emílio Goeldi é o mais antigo dentro da Amazônia e tem sido um centro de ciências e cultura desde 1866 – foi incrível estar aqui para escutar as percepções da Próxima Geração Brasil, incluindo as esperanças e as prioridades das pessoas que estão moldando o futuro do país", escreveu. 

A visita faz parte da agenda do príncipe durante a Cúpula dos Líderes, evento que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).  No Museu Goeldi, William foi recebido pelo diretor da instituição, Nilson Gabas Junior, e também esteve acompanhado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que conversou com representantes locais e participantes do encontro.

Mas era 'Óleo da Bôta' mesmo? 👀

O presente foi entregue pela ativista paraense Karla Braga, fundadora e diretora executiva do Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável (Instituto COJOVEM). Segundo ela, o frasco continha uma essência especial criada por jovens da organização, batizada de “Atrai políticas públicas para a juventude”.

Inspirada pelos tradicionais perfumes do Ver-o-Peso, a proposta buscou transformar o tema da juventude e do clima em uma ação simbólica e descontraída.

 

Palavras-chave

príncipe william em belém

cultura

celebridades
Celebridades
.
Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

