Príncipe William em Belém: Realeza é recebida com calor e simpatia no Museu Emílio Goeldi
Durante visita, o representante da realeza britânica interagiu com o público e se encantou com garotinho vestido de príncipe. Logo após a visita foto com o pequeno foi postada no perfil real
Esbanjando simpatia e bom humor, o príncipe William foi recebido no Museu Emílio Goeldi, em Belém, com o calor dos paraenses, literalmente, na tarde desta quinta-feira (6). O representante da realeza britânica não deixou de atender o público que estava no local, incluindo o jornalista Gabriel Pinheiro e o pequeno Rafael, que estava vestido de príncipe.
A visita ao local estava marcada para o início da tarde, mas sofreu um atraso. A comitiva do príncipe William chegou ao museu pouco antes das 16h.
Ao descer do carro, o príncipe conversou com fãs e ficou feliz ao encontrar o garotinho vestido de príncipe, além de comentar sobre o calor. “Não está muito calor”, disse o príncipe, ao ser perguntado sobre o clima de Belém por Gabriel Pinheiro. Na ocasião, ele estava abraçado a Rafael.
O pequeno entregou uma carta ao príncipe e tirou uma foto com ele. William aparentou estar feliz com esse encontro.
"Eu gosto muito dele, ele é muito carinhoso. Eu falei 'I love you'", disse Rafael, após o encontro.
No perfil real The Prince and Princess of Wales, @princeandprincessofwales, a foto do pequeno foi postada com um agradecimento: Obrigado pela recepção tão calorosa aqui em Belém!
William está participando da Cúpula de Líderes, evento que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Como parte de sua agenda em Belém, a visita ao Museu Emílio Goeldi estava programada. O objetivo é conhecer a instituição, uma das mais antigas e importantes do Brasil na área de pesquisa e preservação da fauna e flora amazônicas.
No museu, ele foi recebido pelo diretor, Nilson Gabas Junior. O Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também conversou com as pessoas que estavam no local.
