‘A Amazônia é fundamental para o futuro do planeta’, afirma príncipe William na Cúpula do Clima

O príncipe William, do Reino Unido, fez um discurso contundente na Cúpula do Clima, realizada em Belém, destacando a Amazônia como elemento crucial para a sustentabilidade do planeta. Durante o evento, que antecede a COP 30, o príncipe enfatizou a necessidade de união entre os países para garantir um futuro seguro para as próximas gerações.

O príncipe William participou, nesta quinta-feira (6), da Cúpula do Clima em Belém, Pará, evento que reúne líderes globais para discutir os desafios ambientais que o mundo enfrenta, com destaque para as questões climáticas, a preservação das florestas e oceanos, a transição energética e os dez anos de implementação do Acordo de Paris.

Em seu discurso, o príncipe fez uma declaração enfática sobre a Amazônia, uma das regiões mais impactadas pelas mudanças climáticas e que exerce um papel vital na regulação do clima global.

"A Amazônia é nesse momento fundamental na história da humanidade. É um momento que exige coragem, cooperação e compromisso com o futuro do planeta. Um futuro que não pertence a nós, mas aos nossos filhos e aos nossos netos", afirmou William, ressaltando a responsabilidade que todos têm na preservação ambiental.

O evento em Belém, que segue até a sexta-feira (7), antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e ocorre em um momento crucial para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. O príncipe expressou sua gratidão ao governo brasileiro e à cidade de Belém por receberem a Cúpula, e reforçou a necessidade de um trabalho conjunto entre as nações para enfrentar a crise climática.

Na agenda do príncipe William, está prevista uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O encontro ocorrerá às 12h desta quinta-feira, em Belém, e será um importante momento de diálogo entre os dois países sobre políticas ambientais e de sustentabilidade.