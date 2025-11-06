Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

‘A Amazônia é fundamental para o futuro do planeta’, afirma príncipe William na Cúpula do Clima

Em discurso emocionado na Cúpula do Clima em Belém, príncipe William destaca a importância da Amazônia e pede coragem e cooperação para enfrentar os desafios ambientais globais.

Jéssica Nascimento
fonte

Príncipe William, do Reino Unido, durante discurso na Cúpula do Clima. (Foto: Reprodução)

O príncipe William, do Reino Unido, fez um discurso contundente na Cúpula do Clima, realizada em Belém, destacando a Amazônia como elemento crucial para a sustentabilidade do planeta. Durante o evento, que antecede a COP 30, o príncipe enfatizou a necessidade de união entre os países para garantir um futuro seguro para as próximas gerações.

O príncipe William participou, nesta quinta-feira (6), da Cúpula do Clima em Belém, Pará, evento que reúne líderes globais para discutir os desafios ambientais que o mundo enfrenta, com destaque para as questões climáticas, a preservação das florestas e oceanos, a transição energética e os dez anos de implementação do Acordo de Paris.

VEJA MAIS

image Cúpula de Líderes: veja as imagens da recepção de Lula aos chefes das delegações
Evento que antecede a COP 30 reúne líderes globais e diversas autoridades. Presidentes de países, primeiros-ministros, rei, rainha e príncipe estão em Belém

image 'Precisamos agir rapidamente juntos', diz secretário-geral da ONU na abertura da Cúpula dos Líderes
O secretário-geral também criticou o lobby e os subsídios destinados às indústrias de carvão, petróleo e gás

image Príncipe William chega à Cúpula dos Líderes, em Belém
Futuro sucessor e representante do Rei Charles III durante a programação, o Príncipe de Gales participa dos debates pré-COP 30 no Parque da Cidade

Em seu discurso, o príncipe fez uma declaração enfática sobre a Amazônia, uma das regiões mais impactadas pelas mudanças climáticas e que exerce um papel vital na regulação do clima global.

"A Amazônia é nesse momento fundamental na história da humanidade. É um momento que exige coragem, cooperação e compromisso com o futuro do planeta. Um futuro que não pertence a nós, mas aos nossos filhos e aos nossos netos", afirmou William, ressaltando a responsabilidade que todos têm na preservação ambiental.

O evento em Belém, que segue até a sexta-feira (7), antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e ocorre em um momento crucial para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. O príncipe expressou sua gratidão ao governo brasileiro e à cidade de Belém por receberem a Cúpula, e reforçou a necessidade de um trabalho conjunto entre as nações para enfrentar a crise climática.

Na agenda do príncipe William, está prevista uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O encontro ocorrerá às 12h desta quinta-feira, em Belém, e será um importante momento de diálogo entre os dois países sobre políticas ambientais e de sustentabilidade.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

príncipe william

cúpula do clima
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda