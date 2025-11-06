Capa Jornal Amazônia
'Precisamos agir rapidamente juntos', diz secretário-geral da ONU na abertura da Cúpula dos Líderes

O secretário-geral também criticou o lobby e os subsídios destinados às indústrias de carvão, petróleo e gás

Thaline Silva*
fonte

Durante o discurso, Guterres afirmou que a ultrapassagem do limite de 1,5°C já é inevitável, ainda que temporária (Thiago Gomes/ O Liberal)

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo por ações urgentes e coordenadas contra a crise climática durante seu discurso na abertura da Cúpula dos Líderes, nesta quinta-feira (6), em Belém (PA). O evento marca o início da fase política da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Guterres foi o primeiro a discursar e afirmou que o mundo falhou em garantir a manutenção da temperatura global abaixo de 1,5°C, meta central do Acordo de Paris. Segundo ele, o aumento das emissões e o avanço da exploração de combustíveis fósseis colocam em risco o equilíbrio climático e social do planeta.

“Precisamos agir rapidamente, juntos”, declarou. “É necessária uma mudança fundamental de paradigma para limitar a magnitude e a duração dessa ultrapassagem e reduzi-la o quanto antes”, completou o líder da ONU.

Durante sua fala, Guterres destacou que o cenário de ultrapassar, ainda que temporariamente, o limite de 1,5°C já é considerado inevitável. Ele alertou para as consequências socioeconômicas dessa realidade, como o agravamento da pobreza, da insegurança alimentar e dos desastres ambientais.

O secretário-geral também criticou o lobby e os subsídios destinados às indústrias de carvão, petróleo e gás, e afirmou que os obstáculos para frear a crise climática são mais políticos do que tecnológicos.

Guterres cobrou dos países mais ricos compromissos concretos em direção à justiça climática e à transição energética, destacando que as nações em desenvolvimento não podem arcar sozinhas com os custos da mitigação e da adaptação aos impactos do aquecimento global.

Por fim, o líder da ONU fez um apelo para que a COP 30, sediada em Belém, se torne um marco de virada nas negociações internacionais sobre o clima. “Esta precisa ser a COP da ação, da responsabilidade compartilhada e da solidariedade global”, concluiu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

