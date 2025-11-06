'Belém honrará os legados das COPs 28 e 29', diz Lula na abertura da Cúpula dos Líderes
O chefe do Executivo reforçou ainda que a conferência representa uma oportunidade histórica para o país
Na abertura da Cúpula dos Líderes, realizada nesta quinta-feira (6), evento que antecede oficialmente a COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esta será “a COP da verdade”.
Em seu discurso, Lula ressaltou a importância do encontro global sediado em Belém e destacou o compromisso do Brasil com a agenda climática. “Belém honrará os legados das COPs 28 e 29”, afirmou o presidente, em referência às conferências anteriores realizadas em Dubai e Baku.
O chefe do Executivo reforçou ainda que a conferência representa uma oportunidade histórica para o país demonstrar liderança nas discussões sobre sustentabilidade, justiça climática e desenvolvimento sustentável na Amazônia.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
