O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Belém honrará os legados das COPs 28 e 29', diz Lula na abertura da Cúpula dos Líderes

O chefe do Executivo reforçou ainda que a conferência representa uma oportunidade histórica para o país

Thaline Silva*
fonte

Presidente Lula, na abertura da Cúpula dos Líderes (Thiago Gomes/ O liberal)

Na abertura da Cúpula dos Líderes, realizada nesta quinta-feira (6), evento que antecede oficialmente a COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esta será “a COP da verdade”.

Em seu discurso, Lula ressaltou a importância do encontro global sediado em Belém e destacou o compromisso do Brasil com a agenda climática. “Belém honrará os legados das COPs 28 e 29”, afirmou o presidente, em referência às conferências anteriores realizadas em Dubai e Baku.

O chefe do Executivo reforçou ainda que a conferência representa uma oportunidade histórica para o país demonstrar liderança nas discussões sobre sustentabilidade, justiça climática e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

