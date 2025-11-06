COP30: secretário Valter Correia admite atrasos, mas garante conclusão de obras até 2ª-feira

O secretário extraordinário para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Valter Correia da Silva, admitiu alguns atrasos nas obras da zona azul e da zona verde. Mas afirmou que os dias e horas até o início da conferência na segunda-feira, dia 10, serão suficientes para a conclusão dos estandes e de toda infraestrutura. "Sempre há um pequeno atraso, mas para a cúpula dos líderes está tudo funcionando", afirmou Correia da Silva. A cúpula dos líderes, realizada pelo Brasil, começa hoje e termina amanhã.

"A green zone ainda está fechada porque só opera a partir de segunda-feira. Temos bastante prazo até lá e vamos entregar tudo dentro do previsto", disse o secretário responsável pela coordenação e execução das obras da COP, sobre o espaço a ser ocupado pela sociedade civil com estantes, eventos e palestras.

Na sala de imprensa, já aberta por causa da cúpula dos líderes, alguns pontos de internet e de energia ainda estavam desligados nesta manhã, dificultando o trabalho dos jornalistas. "Isso é novidade para mim. Vou checar agora o que está acontecendo", afirmou. "São ajustes que precisam ser feitos agora que as pessoas começam a chegar. Tudo foi testado. Mas uma coisa é testar equipamentos, som, iluminação previamente. A outra coisa é com todo mundo usando simultaneamente", afirmou.

Plano arquitetônico padronizado

Correia da Silva lembrou que toda a estrutura obedeceu ao projeto e padrões da Organização das Nações Unidas (ONU), descritos no documento de país-sede. O layout das salas plenárias, centro de imprensa, corredores segue o mesmo padrão de outras edições da COP, respeitando, claro, o espaço. Na COP30, a estrutura ocupa um antigo aeroporto. Na COP29, ocupou o estádio olímpico em Baku, capital do Azerbaijão. Então, adaptações são feitas.

Durante a conferência, o território onde ocorrem as plenárias, reuniões é internacional e fica sob a responsabilidade da ONU. Já durante a cúpula de líderes, iniciada nesta manhã, toda estrutura da conferência é território brasileiro. "Quando a cúpula terminar, entregamos a chave desse espaço construído para a ONU. A COP é uma conferência da ONU no Brasil. Não é uma conferência do Brasil para a ONU", lembrou Correia da Silva.

Chefes de Estado na cúpula

A sessão plenária da cúpula de líderes começa logo mais às 10h30. Segundo a informação mais atualizada, irão falar representantes de 67 países ou organizações. Segue a lista:

1. Brasil 2. Nações Unidas 3. Organização Meteorológica Mundial 4. Representante(s) da Sociedade Civil 5. Brasil 6. Chile 7. China 8. Colômbia 9. Reino Unido 10. República Democrática do Congo 11. República do Congo 12. Cuba 13. Comores 14. Equador 15. Guiana 16. Honduras 17. Irlanda 18. Moçambique 19. Noruega 20. Países Baixos 21. Papua-Nova Guiné 22. Suécia 23. Suriname 24. França 25. Eslovênia 26. Essuatíni 27. Finlândia 28. Guiné Equatorial 29. Iêmen 30. Itália 31. Lesoto 32. Letônia 33. Mônaco 34. Nigéria 35. Palau 36. Portugal 37. Quirguistão 38. Síria 39. Somália 40. Turquia 41. Antígua e Barbuda 42. Barbados 43. Benin 44. Azerbaijão 45. União Africana 46. União Europeia (Presidente da Comissão e Presidente do Conselho) 47. África do Sul 48. Angola 49. Arábia Saudita 50. Austrália 51. Bangladesh 52. Cabo Verde 53. Cazaquistão 54. Chade 55. Costa Rica 56. Costa do Marfim 57. Croácia 58. Egito 59. Emirados Árabes Unidos 60. Gabão 61. Gâmbia 62. Gana 63. Granada 64. Indonésia 65. Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) 66. Secretaria da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) 67. Gabinete do Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)