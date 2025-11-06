Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Cúpula dos Líderes: veja como é a plenária de debates dos governantes na COP 30

As sessões ocorrem no Parque da Cidade, em Belém do Pará

Lívia Ximenes
fonte

Plenária da Cúpula dos Líderes da COP 30, no Parque da Cidade, em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

Belém do Pará recebe, nessa quinta-feira (6), a Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento é voltado para governantes, de cerca de 140 países, discutirem sobre os principais pontos de conversa da conferência, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. As plenárias da cúpula são realizadas no Parque da Cidade e seguem até esta sexta-feira (7).

Confira abaixo as principais informações sobre a Cúpula de Líderes da COP 30

image Plenária da Cúpula dos Líderes da COP 30, no Parque da Cidade, em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

image Veja lista das delegações que participam da Cúpula do Clima em Belém
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Lula chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém; veja vídeo e fotos
Líderes globais se reúnem em evento preparatório para a COP 30, com foco nas prioridades climáticas.

image Presidente Lula celebra o início da COP 30 em Belém: ‘Vamos fazer história’
A programação oficial da 30ª Conferência das Partes inicia nessa quinta-feira (6) com a Cúpula de Líderes, realizada em Belém

image Ritual Gira marca início da Cúpula dos Líderes com cânticos conduzidos por povos originários
O momento é feito ao redor da Samaumeira, localizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém

image Hangar amanhece com grande fluxo de participantes para a Cúpula dos Líderes
O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, antes da COP 30

image Cúpula do Clima começa em Belém como marco central de mobilização e diálogo sobre a crise climática
A abertura do evento ocorre na zona Azul, no Parque da Cidade, área restrita a autoridades e pessoas credenciadas

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cúpula do Clima

cúpula dos líderes

COP 30

belém sede da cop 30

Parque da Cidade
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda