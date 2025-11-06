Cúpula dos Líderes: veja como é a plenária de debates dos governantes na COP 30
As sessões ocorrem no Parque da Cidade, em Belém do Pará
Belém do Pará recebe, nessa quinta-feira (6), a Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento é voltado para governantes, de cerca de 140 países, discutirem sobre os principais pontos de conversa da conferência, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. As plenárias da cúpula são realizadas no Parque da Cidade e seguem até esta sexta-feira (7).
Confira abaixo as principais informações sobre a Cúpula de Líderes da COP 30
