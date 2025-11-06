Capa Jornal Amazônia
Lula chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém; veja vídeo e fotos

Líderes globais se reúnem em evento preparatório para a COP 30, com foco nas prioridades climáticas.

Jéssica Nascimento
fonte

Lula momentos antes da abertura do primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Parque da Cidade, em Belém, para participar da Cúpula dos Líderes, evento que ocorre nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), como preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.

image Lula no primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Ricardo Stuckert)

Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas.

image Nthomeng Majara, Vice-Primeira-Ministra do Lesoto. (Foto: Ricardo Stuckert)
image República Italiana, Vice-Primeiro-Ministro e Chanceler Antonio Tajani. (Foto: Ricardo Stuckert)
image República da Eslovênia, Vice-Primeira-Ministra e Ministra das Relações Exteriores. (Foto: Ricardo Stuckert)

 

 

 

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.

 

