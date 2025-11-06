Lula chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém; veja vídeo e fotos
Líderes globais se reúnem em evento preparatório para a COP 30, com foco nas prioridades climáticas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Parque da Cidade, em Belém, para participar da Cúpula dos Líderes, evento que ocorre nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), como preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.
Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas.
Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.
