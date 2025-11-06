Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Hangar amanhece com grande fluxo de participantes para a Cúpula dos Líderes

O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, antes da COP 30

Gabriel Pires e Lívia Ximenes
fonte

Movimentação no Hangar para a Cúpula dos Líderes (Gabriel Pires / O Liberal)

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (6), os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia já registra intensa movimentação de participantes, autoridades e profissionais da imprensa que irão acompanhar a abertura da Cúpula dos Líderes, evento que reúne chefes de Estado e representantes internacionais em Belém - com discussões ambientais e climáticas.

VEJA MAIS

image Cúpula do Clima começa em Belém como marco central de mobilização e diálogo sobre a crise climática
A abertura do evento ocorre na zona Azul, no Parque da Cidade, área restrita a autoridades e pessoas credenciadas

image Fachin, Alcolumbre e Motta vão estar na Cúpula dos Líderes em Belém
Chefes dos poderes Judiciário e Legislativo brasileiro confirmaram presença na capital paraense

image Cúpula dos Líderes em Belém: veja detalhes da agenda de Lula durante o evento
Evento nesta quinta (6) e sexta-feira (7) é um espaço político que prepara o caminho para a COP 30

Por conta dos bloqueios montados nos perímetros de acesso ao Hangar, muitas pessoas precisaram seguir a pé até o local do evento. Equipes de segurança orientavam o público e controlavam os pontos de entrada, na avenida Dr. Freitas com a Brigadeiro Protásio.

A Cúpula dos Líderes ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, antecedendo a 30 ª Conferência das Partes (COP 30). O evento, agendado pela primeira vez antes de uma COP, busca determinar o tom e as prioridades dos debates presentes nas próximas semanas. Cerca de 140 países participam da programação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cúpula do Clima

cúpula dos líderes

COP 30

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda