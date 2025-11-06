Hangar amanhece com grande fluxo de participantes para a Cúpula dos Líderes

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (6), os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia já registra intensa movimentação de participantes, autoridades e profissionais da imprensa que irão acompanhar a abertura da Cúpula dos Líderes, evento que reúne chefes de Estado e representantes internacionais em Belém - com discussões ambientais e climáticas.

Por conta dos bloqueios montados nos perímetros de acesso ao Hangar, muitas pessoas precisaram seguir a pé até o local do evento. Equipes de segurança orientavam o público e controlavam os pontos de entrada, na avenida Dr. Freitas com a Brigadeiro Protásio.

A Cúpula dos Líderes ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, antecedendo a 30 ª Conferência das Partes (COP 30). O evento, agendado pela primeira vez antes de uma COP, busca determinar o tom e as prioridades dos debates presentes nas próximas semanas. Cerca de 140 países participam da programação.