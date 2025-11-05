Fachin, Alcolumbre e Motta vão estar na Cúpula dos Líderes em Belém

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silv, vai estar acompanhado na abertura da Cúpula dos Líderes, dos chefes do Judiciário, Edson Fachin; da Câmara, Hugo Motta; e do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira (6), em Belém.

A participação dos três chefes de poderes foi confirmada pelas assessorias dos presidentes do STF, Edson Fachin; do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Após a participação nesta quinta-feira, Fachin, segundo o Supremo, voltará à capital paraense na quinta-feira (13) para outras atividades da COP30. Já Alcolumbre vai retornar a Belém, já na próxima segunda-feira (10) para participar da abertura oficial da COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima), da ONU.