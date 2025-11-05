Cúpula dos Líderes em Belém: veja detalhes da agenda de Lula durante o evento

A partir desta quinta-feira (6) e até sexta-feira (7), se realiza em Belém a Cúpula do Clima. O evento foi convocado e será presidido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Siva, e antecede à COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre as Mudanças do Clima), como etapa central de mobilização e diálogo internacional político, conforme afirma o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que acompanha a comitiva do governo federal, em Belém.

"A Cúpula do Clima de Belém serve como espaço político para que os líderes globais testem novas ideias, lancem processos e orientem as negociações diplomáticas multilaterais que começam, oficialmente, dois dias após na COP 30. É uma consertação política entre os líderes, uma preparação para o caminho da COP”, disse o ministro.

Vieira informou que a programação da Cúpula dos Líderes inclui uma plenária geral dos líderes e três sessões temáticas. Todas as sessões serão presididas pelo presidente Lula. A primeira sessão será sobre clima e natureza, floresta e oceanos; a segunda sobre transição energética e a terceira sobre os 10 anos do Acordo de Paris e financiamentos. Em seguida haverá um almoço entre os líderes, no qual, os países devem discutir o lançamento do (TFFF) Fundo de Florestas Tropicais para Sempre”.

Veja o programa da Cúpula dos Líderes no Parque da Cidade:

8h30 – Recepção Oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima

10h30 – Abertura da Sessão Plenária da Cúpula do Clima – Salão Plenário

12h00 – Reunião bilateral com o Príncipe de Gales, Príncipe William, e com o Primeiro-Ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Keir Starmer – Sala reservada do Presidente da República

13h00 – Almoço oferecido pelo Presidente da República aos Chefes de Estado e de Governo dos países integrantes do Fundo de Florestas Tropicais (TFFF).

15h – Reunião bilateral com o Presidente da França, Emmanuel Macron – Sala reservada do Presidente da República

16h – Primeira Sessão Temática da Mesa Redonda de Líderes: “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos” – Mesa Redonda de Líderes

18h15 – Fotografia dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima – Área interna, Área de Líderes

18h30 – Coquetel oferecido pelo Presidente da República e pela senhora Janja Lula da Silva aos Chefes de Delegação – Área de Líderes.