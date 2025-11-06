Capa Jornal Amazônia
Presidente Lula celebra o início da COP 30 em Belém: ‘Vamos fazer história’

A programação oficial da 30ª Conferência das Partes inicia nessa quinta-feira (6) com a Cúpula de Líderes, realizada em Belém

Lívia Ximenes
fonte

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução / Instagram)

O presidente Lula, em vídeo publicado no X, celebrou o início da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Belém do Pará. O evento reúne mais de 140 países para discussões sobre o meio ambiente e clima. Nessa quinta-feira (6), a Cúpula de Líderes abre a programação com reuniões para determinar os principais pontos de debate da conferência.

“Chegou o dia. A COP do Brasil. A COP da Amazônia. A COP 30. A Amazônia, que por tanto tempo foi vista só de longe, agora é o centro do mundo, com seu povo, sua cultura, sua força e sua voz. E a gente mostra que cuidar da floresta é cuidar de gente. Vamos fazer história. Juntos”, escreveu Lula. O vídeo mostra imagens de Belém e das áreas oficiais de discussão, como o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e o Parque da Cidade.

