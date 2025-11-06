trânsito lento afeta rotina de moradores nas vias de acesso ao epicentro da cop 30, em belém

À medida que se aproximam as atividades centrais da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o trânsito na cidade tem se tornado um desafio diário para quem precisa circular pelas principais vias de acesso às áreas onde ocorrem as obras e intervenções de mobilidade relacionadas ao evento. Mesmo com a atuação das autoridades estaduais, municipais e federais, os ajustes no tráfego, as interdições temporárias e o aumento no fluxo de veículos têm impactado diretamente a rotina de pedestres, ciclistas e motoristas.

Nas últimas semanas, especialmente neste período que antecede o início oficial da Conferência, ruas e avenidas estratégicas como as avenidas João Paulo II, Júlio César, Duque de Caxias, Doutor Freitas e vias do entorno dos locais onde estão instalados estruturas e equipamentos para receber delegações nacionais e internacionais se tornaram pontos de congestionamentos constantes. Os relatos indicam tempo de deslocamento dobrado ou até quadruplicado, mudança de rotas, necessidade de improviso e menos previsibilidade no percurso diário.

A reportagem esteve, na manhã desta quarta-feira (5), na avenida Duque de Caxias, uma das mais afetadas pelas mudanças no tráfego devido a bloqueios e ajustes operacionais próximos ao Parque da Cidade e ao Hangar - espaços que concentram equipamentos destinados à programação oficial e paralela da COP 30. No local, foi possível observar grande lentidão, circulação intensa de carros e motos, bicicletas disputando espaço e pedestres tentando encontrar caminhos viáveis em meio ao movimento.

Entre os trabalhadores que precisaram reorganizar sua rotina está Eliezer Araújo, de 46 anos, vendedor de mingau, que utiliza a bicicleta como principal meio de transporte para se deslocar entre os bairros onde trabalha. Ele contou que costumava sair do bairro da João Paulo em direção ao bairro da Pedreira pela avenida Doutor Freitas. Mas, com a interdição e desvios em alguns trechos, foi necessário prolongar o trajeto. “É, está um pouco complicado, porque tem algumas coisas fechadas. aí tem que mudar o percurso e demora mais um pouco”, disse.

Eliezer Araújo (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Segundo ele, a alteração aumentou em aproximadamente 10 minutos o tempo de deslocamento, o que, para quem trabalha de bicicleta, representa esforço físico adicional, atraso na chegada ao ponto de venda e possibilidade de perda de clientes. “Antes, quando eu saía lá da (avenida) João Paulo para a Pedreira, vinha por aqui pela (avenida) Doutor Freitas. Aí, como tem algumas fechadas, aí eu tenho que fazer outro caminho”, explicou. Apesar disso, ele reconheceu a importância das intervenções: “Mas é por uma causa boa, né? Vai ter esse evento, aí tem essas mudanças aí. Interfere um pouquinho na nossa vida aí. Mas é por uma causa boa”. Eliezer espera que a COP traga melhorias permanentes: “Que melhore a nossa vida e melhore a cidade”.

Outro que enfrenta dificuldades é o motorista Nildo Moraes, peixeiro de 47 anos, que trafegava de carro pela avenida João Paulo II. Ele descreveu um trajeto que costuma se estender diariamente por longos períodos, especialmente no trecho que vai do prédio do IFPA até a avenida Doutor Freitas. “Ontem eu saí de casa às sete da manhã, eu fui chegar ali no Hospital Ophir Loyola (área central) dez e meia da manhã”, contou. Morador de Santo Antônio do Tauá, ele afirma que antes gastava entre 40 minutos e 1 hora para fazer o caminho, mas agora chega a levar quatro horas para chegar no meu objetivo. “Qualquer rota que rode, porque está feio”, disse. “Eu espero que melhore, Porque não está melhorando nada, está só piorando.” Nildo trabalha como pescador.

Lausiene Iglesias (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A necessidade de buscar alternativas de mobilidade também fez com que o treinador de tênis Gabriel Ferreira Maciel, 49 anos, abandonasse o uso do transporte coletivo. Agora, ele se desloca diariamente de bicicleta para cumprir sua rotina de aulas e treinos. Gabriel dá aulas para crianças e jovens. “Estou indo de bike. Eu confiava muito na ciclovia. Agora, não tem como mais. É moto misturada na ciclovia”, contou. Ele conta que antes utilizava ônibus, mas a demora se tornou inviável.

Também de bicicleta, Lausiene Iglesias de Souza, 45 anos, auxiliar de serviços gerais, esperou por longos minutos para atravessar a avenida João Paulo II. Quando conseguiu, precisou cruzar a via entre veículos. “Ou eu pego aqui ou eu vou para (a avenida) Almirante (Barroso). Mas, como Almirante já se torna mais longe para mim, eu acabo tendo que vir por aqui mesmo e enfrentar isso aqui que está desse jeito. Infelizmente”, afirmou. Auziene destacou que o problema atinge todos da mesma forma, independentemente do meio de transporte. “De todas as formas a gente está sendo afetado. É no ônibus, é no carro, é na bike. De todas as formas”, observou. Para ela, o momento exige cautela e adaptação. “A gente sabe que isso é importante para tudo o que está acontecendo. Mas também a gente sofre com isso. O fluxo triplicou”, afirmou.

Antes, meia hora no trânsito. Hoje, duas horas, diz motorista

Já o motorista Weneth Ferreira Lima, 45 anos, que trabalha com pinturas, questionou o modo como as interdições têm sido organizadas, mencionando especialmente a avenida Júlio César, via estratégica de acesso ao aeroporto. “Para me deslocar, estou atravessando vias, entrando em meio-fio”, disse. O que fizeram? Tem três pistas. Se vai passar uma delegação, fechava uma via e deixa duas livres, para o povo transitar e chegar em seu destino. A avenida Independência está um caos. Igual na João Paulo e na Almirante Barroso. Fecharam toda a Júlio Cesar. Pra que?”, disse.

Fecharam tudo”, criticou. Ele saiu da Cidade Nova às 7 da manhã e, às 9h30, ainda estava no meio da João Paulo II, a caminho do bairro de Nazaré. “Eu gastava meia hora. Hoje, duas horas”, disse.

As autoridades municipais orientam que os condutores busquem rotas alternativas e, sempre que possível, utilizem transporte coletivo, bicicleta ou horários diferenciados. No entanto, para muitos moradores, o momento ainda é de adaptação e expectativa.

PRF alerta para respeito às sinalizações e orientações durante a COP 30 em Belém

Durante os dias de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça o alerta à população para que redobre a atenção no trânsito e siga rigorosamente as orientações dos agentes e as sinalizações temporárias instaladas nas vias da capital. As intervenções fazem parte do esquema de segurança do evento e são de caráter temporário, planejadas para otimizar o deslocamento e causar o menor impacto possível na rotina dos moradores.

Com o aumento do fluxo de veículos oficiais e a movimentação constante de delegações e autoridades, a PRF orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a adotarem uma postura de prudência, especialmente nos cruzamentos com e sem sinalização semafórica, além das faixas de pedestres. As chamadas “cápsulas de segurança”, comboios formados por veículos oficiais, devem ter prioridade total de passagem, e em nenhuma hipótese devem ser acompanhadas ou interceptadas por outros veículos.

“O trabalho dos batedores exige precisão, disciplina e integração. O esforço conjunto dos órgãos envolvidos é para garantir um evento seguro, organizado e com o mínimo de interferência na rotina dos moradores de Belém. A segurança que oferecemos não é apenas às autoridades, mas a todos os cidadãos”, destacou o Inspetor Haroldo Teixeira Silva, superintendente da PRF no Pará.

Mobilidade inteligente

Com o uso de tecnologia e dados em tempo real, Belém ganhou nesta semana um sistema inteligente de mobilidade que garante mais organização e agilidade durante a COP 30. As informações enviadas pela população por meio de aplicativo são integradas às equipes de trânsito, permitindo respostas rápidas, planejamento de rotas alternativas, alertas imediatos e desvios temporários. Além de consultar as vias bloqueadas durante o evento, os usuários também podem informar situações como buracos nas ruas, contribuindo para a melhoria contínua da malha viária. O sistema, que funciona de forma colaborativa, permanecerá em operação após a conferência, tornando o trânsito da capital paraense mais eficiente e conectado.

Prefeitura de Belém – interdições temporária de vias

Entre os dias 4 e 9 de novembro de 2025, de 6h às 12h, as linhas que trafegam pela área central da cidade terão desvios temporários para facilitar a circulação e reduzir impactos no trânsito.

Confira as mudanças nos itinerários:

• Linhas que seguem pela av. Presidente Vargas > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso passam a operar pela av. Presidente Vargas > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

• As linhas que circulam pela rua Gama Abreu > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso terão o novo percurso pela rua Gama Abreu > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

• As linhas que seguem por tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso, passam a seguir pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

• Para quem trafega pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > tv. 14 de Março, o novo trajeto será tv. Quintino Bocaiúva > rua Boaventura da Silva > tv. 14 de Março.

Também haverá interdições nas avenidas Nazaré/Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, mas elas não serão permanentes. A restrição dessas vias funcionará de forma intercalada no horário de 6h às 12h, para a realização do serviço de escolta das delegações dos chefes de Estado. A medida resguarda a segurança da população e das delegações.

Entorno do Parque da Cidade

Nas proximidades do Parque da Cidade, entre os dias 2 e 22 de novembro de 2025, haverá mudanças temporárias no trânsito da Avenida Júlio César:

No sentido Bairro/Centro, o trajeto passa a ser: Av. Júlio César > Av. Pedro Álvares Cabral > Av. Dr. Freitas > Av. Marquês de Herval > Tv. Lomas Valentinas > Av. Almirante Barroso.

Já no sentido Centro/Bairro, o novo itinerário será: Av. Almirante Barroso > Av. Dr. Freitas > Av. Rômulo Maiorana > Tv. Alferes Costa > Av. Senador Lemos > Av. Júlio César

Mudanças em fins de linha e rotas em Outeiro e Icoaraci

As interdições a seguir serão realizadas no período de 4 a 22 de novembro, nos distritos de Outeiro e Icoaraci, além da rodovia Arthur Bernardes, entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral.

No Distrito de Outeiro

• No distrito de Outeiro, a linha 879 (Outeiro – São Brás) terá o ponto terminal transferido da av. BL-10 para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho.

• A linha também sofrerá desvio temporário de itinerário, passando a operar da seguinte forma: alameda Dr. Ubirajara Filho > rua São João > av. BL-10 > av. Beira Mar > rua Tranquilidade > av. Nossa Senhora da Conceição.

No Distrito de Icoaraci

• Em Icoaraci, a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário) também terá mudança temporária no ponto final, que será transferido da trav. do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel) para a trav. do Cruzeiro (entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto).

• Durante esse período, o itinerário bairro/centro passa de tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro, para a rua 15 de Agosto > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.

• No sentido centro/bairro, o percurso que antes era av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro, passa a ser av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua Padre Júlio Maria > tv. do Cruzeiro.

Desvios na avenida Arthur Bernardes

Já na avenida Arthur Bernardes, também entre 4 e 9 de novembro, serão implantados desvios temporários para linhas que trafegam entre a rodovia do Tapanã e a av. Pedro Álvares Cabral, nos dois sentidos:

• Sentido Icoaraci/av. Pedro Álvares Cabral: av. Arthur Bernardes > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes > av. Pedro Álvares Cabral.

• Sentido av. Pedro Álvares Cabral/Icoaraci: av. Pedro Álvares Cabral > av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Arthur Bernardes.

Desvios na rodovia do Tapanã

As linhas que trafegam pela rodovia do Tapanã, nos dois sentidos, também terão alteração temporária:

• Sentido rodovia Mário Covas/av. Arthur Bernardes: av. Mário Covas > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes.

• Sentido av. Arthur Bernardes/rodovia Mário Covas: av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Mário Covas.

Transporte auxiliar gratuito para moradores do entorno da Arthur Bernardes

Para atender os moradores do entorno da avenida Arthur Bernardes, a Prefeitura de Belém irá disponibilizar um transporte auxiliar gratuito em pontos de integração, que vão operar durante o período de interdição da Cúpula de Líderes, de 4 a 9 de novembro.

• O ponto terminal será na passagem Novo Continente com passagem Brasil (Pratinha I), onde atualmente funciona o terminal da linha 639 – Pratinha/Castanheira.

• O percurso do transporte auxiliar gratuito será: Ponto Terminal > Av. Arthur Bernardes > Rodovia do Tapanã e o retorno à Rodovia do Tapanã > Av. Arthur Bernardes > Ponto Terminal, com frequência estimada de 15 minutos.