Belém terá mudanças no trânsito durante a COP30 e a Cúpula de Líderes; saiba mais

Entre os dias 2 e 21 de novembro, o trânsito em Belém passará por interdições totais e intercaladas devido à realização da COP30 e da Cúpula de Líderes, que ocorrerão na capital paraense. O objetivo é delimitar áreas de segurança e garantir mobilidade e acesso aos participantes dos eventos.

De acordo com o informativo divulgado pela Prefeitura de Belém e Governo do Estado, as alterações começam às 5h do dia 2 de novembro e seguem até o encerramento da conferência. As interdições intercaladas ocorrerão nos dias 6 e 7 de novembro, durante a passagem dos comboios oficiais entre os hotéis localizados na região central e o Parque da Cidade, no período da manhã. À noite, o trajeto será no sentido inverso.

As vias que terão bloqueios intercalados nesses dias incluem: avenidas Duque de Caxias, José Malcher, Magalhães Barata, Domingos Marreiros, Almirante Barroso, Augusto Montenegro (pista BRT) e Travessa Castelo Branco, além das proximidades da Base Aérea de Belém, durante embarque e desembarque de autoridades.

Durante todo o período do evento, também haverá interdições totais em pontos numerados de 1 a 10, localizados em áreas estratégicas. Já as vias liberadas para circulação incluem as avenidas Almirante Barroso, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral, Júlio César (entre o Elevado Daniel Berg e a Almirante Barroso), Dr. Freitas (entre Rômulo Maiorana e Visconde de Inhaúma), Duque de Caxias (entre Travessa Alferes Costa e Dr. Freitas) e Brigadeiro Protásio.

Moradores e comerciantes que vivem ou trabalham em áreas com bloqueio total precisarão de credenciamento e comprovante de residência para ter acesso. De acordo com informações da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado, equipes da organização do evento farão visitas às residências e estabelecimentos para realizar o cadastramento.

Quem mora ou trabalha na avenida Dr. Freitas, entre a Duque de Caxias e a Romulo Maiorana, deverá acessar a via pelo ponto de interdição 3. Já os que residem ou atuam na Duque de Caxias, entre a Travessa Alferes Costa e a Dr. Freitas, terão passagem pelo ponto 5.

O governo reforça que as medidas são temporárias e fazem parte do planejamento de mobilidade para o período da COP30, com o intuito de garantir segurança e organização durante os deslocamentos das delegações e das autoridades participantes.