MMA divulga horário de painéis dos Pavilhões Brasil na COP30

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em coordenação com a Casa Civil da Presidência da República, divulga nesta segunda-feira (20/10) a programação completa com os horários dos painéis dos Pavilhões Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Essa é uma das maneiras de participação da sociedade na cúpula, que ocorre em Belém (PA) de 10 a 21 de novembro. No total, serão 286 eventos divididos em 4 auditórios nas Zonas Azul e Verde. Confira a programação na página oficial do Governo Federal.

Os detalhes da programação serão divulgados em breve no site do MMA, com informações sobre moderadores e painelistas, entre outras. Os pavilhões reunirão a comunidade brasileira e internacional para diálogos sobre o enfrentamento à mudança do clima, os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) e o Plano Clima.

Na Zona Azul, os debates se concentrarão nas discussões voltadas à implementação da NDC do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, em um contexto de cooperação internacional.

Na Zona Verde, terão como foco temas relevantes para a sociedade brasileira no contexto doméstico, como a implementação do Plano Clima, que será o guia das ações de enfrentamento à crise climática do Brasil até 2035.

Os eventos nos Pavilhões Brasil ocorrerão entre 10h e 19h, com duração máxima de 60 minutos.

Os Pavilhões Brasil oferecerão suporte técnico e estrutural completo aos eventos realizados durante a COP30, incluindo tradução simultânea nas modalidades português-inglês e inglês-português, além de recursos audiovisuais com telão, som e suporte de áudio e vídeo.

Os proponentes poderão levar suas próprias equipes de mídia para registro fotográfico e audiovisual das atividades. No entanto, a produção de materiais de divulgação, tais como cards virtuais e peças de comunicação, é de responsabilidade dos coordenadores ou proponentes de cada evento. O MMA disponibilizará o espaço físico, sem oferta de identidade visual ou peças gráficas oficiais.

Os Pavilhões contam com dois setores de auditórios. Na Zona Azul, o Auditório Sumaúma comporta até 105 pessoas e o Auditório Cumaru, 76. Já na Zona Verde, o Auditório Jandaíra possui capacidade para 125 participantes e o Auditório Uruçu, para 76.