Plano de mobilidade para a COP 30 em Belém prevê mudanças no trânsito e circulação de moradores

Nesta quinta-feira (30), autoridades federais, estaduais e municipais apresentaram o Plano Integrado de Mobilidade para a COP 30, que ocorrerá em Belém entre 2 e 21 de novembro. O planejamento, construído de forma conjunta entre o Governo Federal, o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém, define bloqueios viários, rotas alternativas, fluxos de transporte público, credenciamento de acesso e estratégias para garantir circulação segura durante o evento.

Durante a coletiva, gestores reforçaram que o esquema contempla bloqueios permanentes e intercalados no entorno do Parque da Cidade, local-sede das principais atividades da conferência. Também foram anunciadas rotas alternativas, pontos de controle, sinalização temporária e orientações específicas para pedestres, ciclistas, transporte público, táxis e motoristas de aplicativo.

As autoridades ressaltaram que, apesar das restrições, o impacto no trânsito tende a ser reduzido, tendo em vista que cerca de 40% dos usuários de ônibus na capital são estudantes e estarão de férias no período. Mesmo assim, a frota será mantida integralmente, e 250 ônibus adicionais serão dedicados ao transporte de delegados e credenciados da COP 30.

Eles destacaram ainda que parte dos servidores públicos deverá trabalhar em regime remoto e que experiências recentes, como o Círio e a Feira Pan-Amazônica do Livro, demonstraram que a cidade comporta grandes fluxos sem colapsar a mobilidade.

O governo informou também que semáforos inteligentes estão sendo utilizados nos principais corredores para ajustar os tempos de sinalização conforme o volume de veículos, diminuindo congestionamentos.

Vias interditadas

O Plano Integrado de Mobilidade prevê dois tipos de interdições nas vias: temporárias, entre os dias 4 e 9 de novembro, que servirão apenas para a passagem de comboios (portanto, as vias serão liberadas logo após a passagem), e totais, entre os dias 2 e 21 de novembro, abrangendo o período das pré-sessões até o fim da COP 30.

As vias com interdição total serão:

Av. Júlio César, entre o Elevado Daniel Berg e a Av. Almirante Barroso;

Av. Dr. Freitas, entre a Av. Rômulo Maiorana e a Av. Visconde de Inhaúma;

Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas;

Av. Brigadeiro Protásio.

As vias que terão interdição temporária serão bloqueadas pela manhã no sentido Centro/Parque da Cidade. No final do dia, o sentido será Parque da Cidade/Centro. As vias são:

Av. Duque de Caxias;

Av. José Malcher;

Av. Magalhães Barata;

Av. Domingos Marreiros;

Trav. Castelo Branco;

Av. Almirante Barroso;

Av. Augusto Montenegro (pista BRT).

Como os moradores e trabalhadores podem acessar as vias interditadas?

As pessoas que residem ou trabalham na Av. Dr. Freitas, entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Rômulo Maiorana, terão que acessar o local pela Av. Rômulo Maiorana. Aqueles que residem ou trabalham na Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas, deverão acessar na esquina da Trav. Alferes Costa com a Av. Duque de Caxias. Em ambos os casos, será necessário apresentar o credenciamento e comprovante de residência.

Durante a apresentação, foi explicado que os moradores e comerciantes das áreas com interdição total já receberam visitas das equipes da organização do evento, com o objetivo de realizar o cadastro e o credenciamento de acesso às residências e estabelecimentos. Aqueles que não possuírem a credencial precisarão apresentar o comprovante de residência para ter a passagem liberada.

Serviços como entrega de produtos por aplicativo e Correios poderão ser solicitados por moradores e pessoas que estão em vias interditadas. Para isso, o entregador deve apresentar alguma forma de comprovação de que realizará uma entrega no perímetro.

Comunicado para a população

Mais de 420 mil pessoas receberão um comunicado do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), via mensagem de WhatsApp, com todas as informações sobre os pontos de interdição e as respectivas datas.

Calendário geral da COP 30

Durante a cerimônia, foi apresentado o calendário geral da COP 30, que abrange os períodos dos eventos e as operações de transporte. Confira as datas:

Operação de Ônibus COP 30 – Belém: 2 a 23 de novembro;

Operação dos Navios – Porto de Outeiro: 5 a 22 de novembro;

Pré-sessões – Parque da Cidade: 3 a 9 de novembro;

Cúpula dos Líderes – Parque da Cidade: 6 e 7 de novembro;

COP 30 – Parque da Cidade: 10 a 21 de novembro.

Pontos de embarque e desembarque no Parque da Cidade

O Plano Integrado de Mobilidade também detalha os locais de embarque e desembarque para a Blue Zone e Green Zone, que serão diferentes de acordo com o tipo de transporte, como ônibus COP 30, ônibus público, táxi e transporte por aplicativo.

Confira os pontos de embarque e desembarque na Blue Zone e Green Zone:

Blue Zone

Táxi: Av. Visconde de Inhaúma com a Av. Dr. Freitas;

Transporte por aplicativo: Av. Rômulo Maiorana com a Av. Dr. Freitas;

Veículos privados: Av. Duque de Caxias com a Av. Dr. Freitas;

Ônibus público: Av. Almirante Barroso, entre a Av. Júlio César e a Av. Dr. Freitas.

Green Zone

Táxi: entrada principal pela Av. Senador Lemos;

Transporte por aplicativo: entrada principal pela Av. Senador Lemos;

Veículos privados: Av. Senador Lemos, na entrada do Parque da Cidade;

Ônibus público: Av. Senador Lemos, entre a Av. Júlio César e a Av. Dr. Freitas.

Ônibus exclusivo para participantes da COP 30

Os participantes credenciados da COP 30 terão acesso a um sistema exclusivo de 15 linhas de ônibus, que atenderão Belém e a Região Metropolitana, contemplando Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. O funcionamento ocorrerá 24 horas por dia, entre 1º e 23 de novembro.

Para ter acesso ao sistema, o participante deverá esperar o transporte em um ponto de parada caracterizado com a marca oficial da COP 30 e apresentar a credencial da Blue Zone ou a carta da UNFCCC ao entrar no ônibus.

Confira as 15 linhas exclusivas:

COP OUTEIRO (Comboio de 5) (canaleta);

COP – Pte. Vargas;

COP – Aeroporto-Outeiro (canaleta);

COP – Condomínios;

COP – P. Miranda;

COP – Mário Covas;

COP – Ver-o-Peso;

COP – Icoaraci;

COP – Jurunas;

COP – Marambaia-UFPA;

COP – Castanhal (canaleta);

COP – Benevides;

COP – Mosqueiro (canaleta);

COP – Mosqueiro – Vila.

A frequência dos ônibus varia conforme o horário do dia. Confira:

6h às 10h: variam entre 5 e 6 minutos, exceto a linha “COP – Pte. Vargas”, que sai a cada 10 minutos;

10h às 17h: a cada 30 minutos;

20h às 22h: a cada 30 minutos, com exceção das linhas “COP – Castanhal”, “COP – Benevides”, “COP – Mosqueiro” e “COP – Mosqueiro Vila”, que passarão a cada 60 minutos;

22h às 6h: a cada 60 minutos.

As principais rotas de acesso incluem as avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso e Augusto Montenegro, além da BR-316.

Integração

Segundo os gestores, a mobilidade está sendo planejada em integração com empresas como Google Maps, Waze e aplicativos de transporte. As equipes vêm compartilhando antecipadamente mapas e mudanças operacionais para evitar transtornos. Todas as alterações de tráfego começarão a aparecer nos aplicativos a partir de 2 de novembro.

Cerca de 20 mil agentes de segurança no evento

Durante todas as programações da COP 30, a capital paraense contará com 10 mil agentes de segurança pública estadual e municipal, 2,5 mil agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de 7 mil militares das Forças Armadas. “No geral, vamos ter cerca de 20 mil agentes de segurança trabalhando em Belém durante a COP 30”, afirma Ualame Machado.

Para tornar os processos de segurança mais eficientes, o Comitê Executivo de Segurança (Cesir) e a Central de Escolta estarão ativados durante a COP 30 e serão instalados na sede da Segup. No local, serão reunidos órgãos federais, estaduais e municipais.