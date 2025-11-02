COP 30: Entenda o que muda no trânsito a partir deste domingo (2) em Belém

A partir deste domingo (2), a mobilidade de Belém será alterada por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), com bloqueios de vias e alterações nos trajetos de ônibus. O evento começa apenas no dia 10 de novembro, mas antes haverá programações com vários chefes de Estado. Para reduzir os impactos no trânsito e garantir a segurança viária, autoridades federais, estaduais e municipais elaboraram o Plano Integrado de Mobilidade, que detalha as mudanças no tráfego da Grande Belém.

No plano de mobilidade foi definido o calendário geral da COP 30, que reúne os períodos dos eventos e as operações de transporte. Várias delegações chegam antes do início da COP 30 para algumas programações, como as pré-sessões e a Cúpula dos Líderes. Confira as datas:

Operação de Ônibus COP 30 – Belém: 2 a 23 de novembro;

Operação dos Navios – Porto de Outeiro: 5 a 22 de novembro;

Pré-sessões – Parque da Cidade: 3 a 9 de novembro;

Cúpula dos Líderes – Parque da Cidade: 6 e 7 de novembro;

COP 30 – Parque da Cidade: 10 a 21 de novembro.

Vias interditadas

As vias da capital paraense terão dois tipos de interdições: temporárias, entre os dias 4 e 9 de novembro, com a única finalidade de permitir a passagem de comboios — portanto, as vias serão liberadas logo após a passagem —, e totais, entre os dias 2 e 21 de novembro.

As vias com interdição total são:

Av. Júlio César, entre o Elevado Daniel Berg e a Av. Almirante Barroso;

Av. Dr. Freitas, entre a Av. Rômulo Maiorana e a Av. Visconde de Inhaúma;

Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas;

Av. Brigadeiro Protásio.

As vias que terão interdição temporária serão bloqueadas pela manhã no sentido Centro/Parque da Cidade. No final do dia, o sentido será Parque da Cidade/Centro. As vias são:

Av. Duque de Caxias;

Av. José Malcher;

Av. Magalhães Barata;

Av. Domingos Marreiros;

Trav. Castelo Branco;

Av. Almirante Barroso;

Av. Augusto Montenegro (pista BRT).

Como os moradores e trabalhadores podem acessar as vias interditadas

As pessoas que residem ou trabalham na Av. Dr. Freitas, entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Rômulo Maiorana, devem acessar o local pela Av. Rômulo Maiorana.

Aqueles que residem ou trabalham na Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas, devem acessar na esquina da Trav. Alferes Costa com a Av. Duque de Caxias.

Em ambos os casos, será necessário apresentar o credenciamento e o comprovante de residência.

A organização do evento visitou os moradores e comerciantes das áreas com interdição total para realizar o credenciamento de acesso às residências e estabelecimentos.

Aqueles que não estão credenciados devem apresentar o comprovante de residência para ter a passagem liberada.

Entregadores e Correios podem ser solicitados por moradores e trabalhadores das vias interditadas. Para isso, o entregador deve apresentar alguma forma de comprovação de que realizará uma entrega no perímetro.

Principais mudanças nas linhas de ônibus

Belém

Entre 4 e 9 de novembro, das 6h às 12h, as linhas que circulam pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata e Gentil Bittencourt terão rotas alternativas para permitir a passagem das delegações e garantir a segurança viária. As mudanças atingem menos de 10% da frota de Belém, segundo o diretor de Transporte da Segbel, Isaías Reis.

Rotas desviadas: Ônibus que normalmente seguem pela Av. Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata passam a operar temporariamente pela Av. Presidente Vargas, Serzedelo Corrêa, Gentil Bittencourt, José Bonifácio e Almirante Barroso;

Rota alternativa 2: Linhas que trafegam pela Rua Gama Abreu, Av. Nazaré e Magalhães Barata seguirão por Gama Abreu, Serzedelo Corrêa, Gentil Bittencourt, José Bonifácio e Almirante Barroso;

Rota alternativa 3: Ônibus que utilizam a Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré e Magalhães Barata passarão por Quintino Bocaiúva, Gentil Bittencourt, José Bonifácio e Almirante Barroso;

Rota alternativa 4: Para quem trafega pela Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré e Tv. 14 de Março, o novo trajeto será Quintino Bocaiúva, Boaventura da Silva e Tv. 14 de Março.

Outeiro

No distrito de Outeiro, a linha 879 (Outeiro–São Brás) terá o ponto final transferido da avenida BL-10 para o cruzamento da avenida Beira Mar com a Alameda Dr. Ubirajara Filho.

Ponto anterior: Avenida BL-10;

Novo ponto final: Avenida Beira Mar com a Alameda Dr. Ubirajara Filho.

O itinerário também passará por desvio temporário, operando da seguinte forma:

Alameda Dr. Ubirajara Filho, Rua São João, Av. BL-10, Av. Beira Mar, Rua Tranquilidade, Av. Nossa Senhora da Conceição.

Icoaraci

Em Icoaraci, a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário) também terá o ponto final alterado da Travessa do Cruzeiro (entre as ruas 02 de Dezembro e Santa Isabel) para o trecho entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto.

Ponto anterior: Trav. do Cruzeiro, entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel;

Novo ponto final: Trav. do Cruzeiro, entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto.

Durante o período de interdição, o novo itinerário será:

Sentido Bairro/Centro: Rua 15 de Agosto, Avenida Lopo de Castro, Rua 8 de Setembro e Avenida Augusto Montenegro;

Sentido Centro/Bairro: Avenida Augusto Montenegro, Travessa São Roque, Rua Padre Júlio Maria e Travessa do Cruzeiro.

Avenida Arthur Bernardes

A avenida Arthur Bernardes ficará interditada entre os dias 4 e 9 de novembro, no trecho entre a Rodovia do Tapanã e a Avenida Pedro Álvares Cabral, nos dois sentidos.

Durante esse período, as linhas de ônibus terão rotas alternativas:

Sentido Icoaraci/Pedro Álvares Cabral: Avenida Arthur Bernardes, Rodovia do Tapanã, Avenida Padre Bruno Sechi, Avenida Centenário, Avenida Júlio César, Avenida Norte, Avenida Arthur Bernardes e Avenida Pedro Álvares Cabral;

Sentido Pedro Álvares Cabral/Icoaraci: Avenida Pedro Álvares Cabral, Avenida Arthur Bernardes, Avenida Sul, Avenida Júlio César, Avenida Centenário, Avenida Padre Bruno Sechi, Rodovia do Tapanã e Avenida Arthur Bernardes.

As linhas que trafegam pela Rodovia do Tapanã também terão ajustes semelhantes durante o período de interdição.

O itinerário para as linhas que saem da Rodovia Mário Covas em direção à Avenida Arthur Bernardes será o seguinte, entre os dias 4 e 22 de novembro:

Sentido Rodovia Mário Covas/Av. Arthur Bernardes: Av. Mário Covas, Rodovia do Tapanã, Av. Padre Bruno Sechi, Av. Centenário, Av. Júlio César, Av. Norte, Av. Arthur Bernardes;

Sentido Av. Arthur Bernardes/Rodovia Mário Covas: Av. Arthur Bernardes, Av. Sul, Av. Júlio César, Av. Centenário, Av. Padre Bruno Sechi, Rodovia do Tapanã, Av. Mário Covas.

Para atender os moradores do entorno da Arthur Bernardes, a Prefeitura vai disponibilizar um transporte auxiliar gratuito, com saída a cada 15 minutos, ligando o terminal da linha 639 (Pratinha/Castanheira) à Rodovia do Tapanã. O serviço funcionará durante todo o período de interdição, de 4 a 9 de novembro, com integração aos pontos regulares de ônibus.

Vias proibidas para estacionamento

Entre os dias 4 e 8 de novembro, durante a Cúpula dos Líderes, fica proibido o estacionamento de veículos em vias que integram as rotas protocolares das delegações, de acordo com decreto municipal. As avenidas Júlio César, Magalhães Barata, Nazaré, Presidente Vargas, Duque de Caxias, Assis de Vasconcelos, Gentil Bittencourt e ruas próximas aos hotéis da área central, como Carlos Gomes e Avenida da Paz, estão incluídas no decreto.

Quem pode circular nas áreas restritas

Durante o período de vigência do decreto, apenas veículos autorizados poderão acessar as vias interditadas. Estão permitidos:

Veículos oficiais e credenciados para o evento;

Viaturas de emergência, socorro e segurança pública;

Veículos de moradores das áreas afetadas (somente para acesso às residências);

Veículos de prestadores de serviços essenciais, mediante autorização da Central de Mobilidade e Trânsito;

Moradores das vias incluídas no decreto poderão circular normalmente, desde que utilizem garagens ou áreas privativas para estacionamento.

Penalidades e fiscalização

Veículos estacionados de forma irregular nas vias sinalizadas serão removidos ao depósito público, às custas dos proprietários, e estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A fiscalização será integrada entre órgãos municipais e estaduais, com a atuação da Segbel, Detran-Pará, Polícia Militar e Guarda Municipal de Belém, sob coordenação da Central de Trânsito e Mobilidade, criada especificamente para o evento.

Vias com proibição de estacionamento de 4 a 8 de novembro

Avenida Júlio César – em toda a extensão;

Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Elevado Coronel Fontoura e a Avenida Doutor Freitas;

Avenida Duque de Caxias – em toda a extensão;

Rua Antônio Barreto – em toda a extensão;

Travessa Almirante Wandenkolk – em toda a extensão;

Rua Domingos Marreiros, entre a Travessa Almirante Wandenkolk e a Travessa Dom Romualdo Seixas;

Travessa Dom Romualdo Seixas, entre a Rua Domingos Marreiros e a Rua Diogo Móia;

Rua Diogo Moia, entre a Travessa Dom Romualdo Seixas e a Avenida Generalíssimo Deodoro;

Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Rua Antônio Barreto e a Rua Belém;

Rua Municipalidade – em toda a extensão;

Rua Belém – em toda a extensão;

Avenida Marechal Hermes – em toda a extensão;

Avenida Presidente Vargas – em toda a extensão;

Praça da República – em toda a extensão;

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre a Rua Diogo Moia e a Avenida Conselheiro Furtado;

Avenida Conselheiro Furtado, entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Praça Osvaldo Cruz;

Avenida Governador José Malcher – em toda a extensão;

Avenida Assis de Vasconcelos, entre a Avenida Nossa Senhora de Nazaré e a Rua Marechal Hermes;

Rua Osvaldo Cruz – em toda a extensão;

Travessa Doutor Moraes – em toda a extensão;

Praça Osvaldo Cruz – em toda a extensão;

Rua Cesário Alvim – em toda a extensão;

Avenida Bernardo Sayão – entre a Rua Cesário Alvim e a Rua Arsenal;

Rua Doutor Assis, em frente à Praça Arsenal;

Praça Onze de Junho – em toda a extensão;

Rua Carneiro da Rocha– em toda a extensão;

Avenida Almirante Tamandaré – pista da direita, em toda a extensão;

Rua Gama Abreu – em toda a extensão;

Avenida Nossa Senhora de Nazaré – em toda a extensão;

Avenida Governador Magalhães Barata – em toda a extensão;

Avenida José Bonifácio, entre a Avenida Governador Magalhães Barata e a Avenida Duque de Caxias;

Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco – entre a Rua Antônio Barreto e a Rua Boaventura da Silva;

Rua Boaventura da Silva, entre a Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco e a Avenida José Bonifácio;

Travessa FEB – em toda a extensão;

Avenida Comandante Braz de Aguiar – entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Passagem Mac Dowell;

Passagem Mac Dowell – em toda a extensão;

Avenida Gentil Bittencourt – entre a Passagem Mac Dowell e a Travessa Benjamin Constant;

Travessa Benjamin Constant – entre a Avenida Gentil Bittencourt e a Avenida Nossa Senhora de Nazaré; e

Rodovia Desembargador Paulo Frota – em toda a extensão;

Rua Carlos Gomes – ao lado do Hotel Princesa Louçã;

Av. Da Paz – estacionamento do Teatro da Paz;

Rua Silva Santos– ao lado do Hotel Princesa Louçã;

Travessa 1º de Março– atrás do Hotel Princesa Louçã;

Rua Gaspar Viana– entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frei Gil de Vila Nova; e

Travessa Frei Gil de Vila Nova– entre a Rua Gaspar Viana e a Rua Municipalidade;

Também fica proibida a circulação de veículos na passagem Monte Cristo (toda a extensão da via).

Pontos de embarque e desembarque no Parque da Cidade

O Plano Integrado de Mobilidade também detalha os locais de embarque e desembarque para a Blue Zone e a Green Zone, que serão diferentes de acordo com o tipo de transporte, como ônibus COP 30, ônibus público, táxi e transporte por aplicativo.

Confira os pontos de embarque e desembarque na Blue Zone e na Green Zone:

Blue Zone

Táxi: Av. Visconde de Inhaúma com a Av. Dr. Freitas;

Transporte por aplicativo: Av. Rômulo Maiorana com a Av. Dr. Freitas;

Veículos privados: Av. Duque de Caxias com a Av. Dr. Freitas;

Ônibus público: Av. Almirante Barroso, entre a Av. Júlio César e a Av. Dr. Freitas.

Green Zone

Táxi: entrada principal pela Av. Senador Lemos;

Transporte por aplicativo: entrada principal pela Av. Senador Lemos;

Veículos privados: Av. Senador Lemos, na entrada do Parque da Cidade;

Ônibus público: Av. Senador Lemos, entre a Av. Júlio César e a Av. Dr. Freitas.

Ônibus exclusivo para participantes da COP 30

Os participantes credenciados da COP 30 terão acesso a um sistema exclusivo de 15 linhas de ônibus, que atenderão Belém e a Região Metropolitana, contemplando Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. O funcionamento ocorrerá 24 horas por dia, entre 1º e 23 de novembro.

Para ter acesso ao sistema, o participante deverá aguardar o transporte em um ponto de parada caracterizado com a marca oficial da COP 30 e apresentar a credencial da Blue Zone ou a carta da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) ao entrar no ônibus.

Confira as 15 linhas exclusivas:

COP OUTEIRO (Comboio de 5) (canaleta);

COP OUTEIRO (Comboio de 5) (canaleta);

COP – Pte. Vargas;

COP – Aeroporto-Outeiro (canaleta);

COP – Condomínios;

COP – P. Miranda;

COP – Mário Covas;

COP – Ver-o-Peso;

COP – Icoaraci;

COP – Jurunas;

COP – Marambaia-UFPA;

COP – Castanhal (canaleta);

COP – Benevides;

COP – Mosqueiro (canaleta);

COP – Mosqueiro – Vila.

A frequência dos ônibus varia conforme o horário do dia. Confira:

6h às 10h: variam entre 5 e 6 minutos, exceto a linha “COP – Pte. Vargas”, que sai a cada 10 minutos;

10h às 17h: a cada 30 minutos;

20h às 22h: a cada 30 minutos, com exceção das linhas “COP – Castanhal”, “COP – Benevides”, “COP – Mosqueiro” e “COP – Mosqueiro – Vila”, que passarão a cada 60 minutos;

22h às 6h: a cada 60 minutos.

As principais rotas de acesso incluem as avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso e Augusto Montenegro, além da BR-316.