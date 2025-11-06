Veja lista das delegações que participam da Cúpula do Clima em Belém
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.
Belém recebe na quinta-feira (6) e na sexta-feira (7) a Cúpula do Clima, com a presença de líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A partir de segunda-feira (10), começa a COP 30.
A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.
Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.
Relação de chefes de delegação que participam da Cúpula dos Líderes de Belém
- Chile - Gabriel Borić Font (Presidente)
- Colômbia - Gustavo Petro (Presidente)
- Comores - Azali Assoumani (Presidente)
- Congo Brazzaville - Denis Sassou N’Guesso (Presidente)
- Finlândia - Alexander Stubb (Presidente)
- França - Emmanuel Macron (Presidente)
- Guiana - Irfaan Ali (Presidente)
- Honduras - Xiomara Castro (Presidente)
- Letônia - Edgars Rinkevics (Presidente)
- Moçambique - Daniel Francisco Chapo (Presidente)
- Mônaco - Alberto II (Príncipe / Chefe de Estado)
- Namíbia - Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)
- Palau - Surangel Whipps Jr. (Presidente)
- Reino Unido - William (Príncipe)
- República Democrática do Congo - Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)
- Síria - Ahmad Al Sharaa (Presidente)
- Suécia - Carl XVI Gustaf e Silvia (Rei e Rainha)
- Suriname - Jennifer Simons (Presidente)
- Benin - Chabi Talata (Vice-Presidente)
- Equador - María José Pinto (Vice-Presidente)
- Iêmen - General de brigada Tarik Saleh (Vice-Presidente)
- Nigéria - Kashim Shettima (Vice-Presidente)
- Quênia - Kithure Kindiki (Vice-Presidente)
- Turquia - Cevdet Yılmaz (Vice-Presidente)
- Alemanha - Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-Ministro)
- Antígua e Barbuda - Gaston Alphonso Browne (Primeiro-Ministro)
- Barbados - Mia Amor Mottley (Primeira-Ministra)
- Espanha - Pedro Sánchez (Presidente de Governo)
- Essuatíni - Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-Ministro)
- Irlanda - Micheál Martin (Primeiro-Ministro)
- Noruega - Jonas Gahr Støre (Primeiro-Ministro)
- Países Baixos - Dick Schoof (Primeiro-Ministro)
- Papua-Nova Guiné - James Marape (Primeiro-Ministro)
- Portugal - Luís Montenegro (Primeiro-Ministro)
- Reino Unido - Keir Starmer (Primeiro-Ministro)
- Santa Sé - Card. Pietro Parolin (Secretário de Estado)
- China - Ding Xuexiang (Vice-Primeiro-Ministro)
- Cuba - Eduardo Martínez Díaz (Vice-Primeiro-Ministro)
- Eslovênia - Tanja Fajon (Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Exteriores e Europeias)
- Guiné Equatorial - Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-Primeiro-Ministro)
- Itália - Antonio Tajani (Vice Primeiro-Ministro e MRE)
- Lesoto - Nthomeng Majara (Vice-Primeiro-Ministro)
- Somália - Salah Ahmed Jama (Vice-Primeiro-Ministro)
- Azerbaijão - Deputada Sahiba Gafarov (Presidente da Assembleia Nacional)
- Indonésia - Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para Clima)
- União Africana - Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da União Africana)
- União Europeia (Comissão) - Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)
- União Europeia (Conselho) - António Costa (Presidente)
- ONU - Antonio Guterres (Secretário-Geral)
- Côte d’Ivoire - Leon Kacou Adom (Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)
- São Tomé e Príncipe - Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)
- Azerbaijão - Mukhtar Babayev (Presidente da COP 29)
- Ilhas Marshall - Kalani Kaneko (MRE)
- Irã - Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para o Meio Ambiente)
- México - Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)
- Quirguistão - Edil Baisalov (Vice-Presidente do Gabinete de Ministros)
- Venezuela - Yván Gil Pinto (MRE)
- AIE - Faith Birol (Diretor-Executivo)
- Banco Africano de Desenvolvimento - Sidi Ould Tah (Presidente)
- Banco Mundial/BIRD - Ajay Banga (Presidente)
- BID - Ilan Goldfajn (Presidente)
- CAF - Sérgio Diaz-Granados (Presidente-Executivo)
- FAO - Qu Dongyu (Diretor-Geral)
- NDB - Dilma Rousseff (Presidenta)
- OMC - Ngozi Okonjo-Iweala (Diretora-Geral)
- OMM - Celeste Saulo (Secretária-Geral)
- OMS - Tedros Adhanom (Diretor-Geral)
- OTCA - Martin Von Hildebrand (Secretário-Geral)
- PNUD - Haoliang Xu (Administrador Interino)
- UNFCCC - Simon Stiell (Secretário Executivo)
- UN-Habitat - Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach (Subsecretária-Geral da ONU / Diretora Executiva da UN-H)
- UNICEF - Catherine Russell (Diretora-Executiva)
- África do Sul - Dion George (Ministro das Florestas, Pescas e Meio Ambiente)
- Austrália - Josh Wilson (Ministro Assistente de Mudanças Climáticas e Energia)
- Bahrein - Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)
- Cabo Verde - Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e Ambiente)
- Croácia - Marija Vuckovic (Ministra do Meio Ambiente)
- Egito - Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e interina do Meio Ambiente)
- Gâmbia - Rohey John Manjang (Ministro do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Recursos Naturais)
- Gana - Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro das Terras e Recursos Naturais)
- Iraque - Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)
- Jordânia - Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)
- Kuwait - Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)
- Libéria - Dr. Yarkpawolo (CEO da Environmental Protection Agency)
- Líbia - Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)
- Mauritânia - Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministro do Meio Ambiente)
- Myanmar - Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e Conservação Ambiental)
- Omã - Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)
- República Dominicana - Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)
- Ruanda - Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)
- Rússia - Ruslan Edelgeriev (Enviado Especial da Presidência para Mudança do Clima)
- São Cristóvão e Névis - Joyelle Clarke (Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Empoderamento dos Eleitores)
- Serra Leoa - Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)
- Sudão do Sul - Josephine Napwon Cosmos (Ministra de Meio Ambiente e Florestas)
- Tajiquistão - Bahodur Sheralizoda (MMA)
- Togo - Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)
- Tuvalu - Maina Vakafua Talia (Ministro do Interior, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente)
- Zimbábue - Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)
- Albânia - Embaixador Genti Bendo
- Arábia Saudita - Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro de Energia)
- Armênia - Robert Abisoghomonyan (Vice-Ministro das Relações Exteriores)
- Áustria - Andreas Stadler (Embaixador)
- Bélgica - Chris Hoornaert (Embaixador)
- Camboja - Nguon Hong Prak (Embaixador)
- Canadá - Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)
- Chipre - Vasilios Philippou (Embaixador)
- Coreia do Norte - Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)
- Coreia do Sul - Yeonghan Choi (Embaixador)
- Dinamarca - Ole Thonke (Embaixador Climático e Subsecretário de Política de Desenvolvimento)
- Dominica - Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)
- Eslováquia - Katarína Tomková (Embaixadora)
- Geórgia - Zurab Mchedlishvili (Embaixador)
- Grécia - Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)
- Ilhas Salomão - Thaddeus Atkin Siota (Vice-Secretário do Ministério do Meio Ambiente)
- Japão - Misako Takahashi (Embaixadora para Mudança Climática)
- Mongólia - Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do MRE)
- Niue - Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do serviço meteorológico)
- Nepal - Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério de Florestas e Meio Ambiente)
- Palestina - Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU / Embaixador no Brasil)
- Panamá - Flavio Mendez (Embaixador)
- PNUMA - Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança do Clima)
- Polônia - Andrzej Cieszkowski (Embaixador)
- Seichelles - Jeannette Ethelberge Larue (Diretora Geral de Educação Pública e Extensão Comunitária)
- Sérvia - Aleksandar Ristic (Embaixadora)
- Singapura - Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudanças Climáticas)
- Tanzânia - John Stephen Simbachawene (Embaixador)
- Uganda - Adonia Ayebare (Embaixador)
