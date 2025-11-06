Capa Jornal Amazônia
Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP 30

O evento marca o início das discussões globais que orientarão a agenda climática

Estadão Conteúdo
fonte

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP 30 (Raphael Luz / Agência Pará)

Começa nesta quinta-feira (6) a Cúpula do Clima de Belém, reunião preparatória de chefes de Estado e autoridades internacionais antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em 2025, também na capital paraense.

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP 30. Nas últimas edições, o conjunto das nações avançou em compromissos climáticos globais, como a transição para longe do uso de combustíveis fósseis (COP 28, em Dubai) e o aumento do financiamento climático de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, com a meta de chegar a US$ 300 bilhões anuais (COP 29, em Baku). A meta anterior, de US$ 100 bilhões, ainda não foi integralmente cumprida.

A Cúpula de Belém contará com dezenas de chefes de Estado e representantes de organizações internacionais. Entre os confirmados estão:

Chefes de Estado e de Governo:

Gabriel Boric Font (Chile), Gustavo Petro (Colômbia), Emmanuel Macron (França), Alexander Stubb (Finlândia), Irfaan Ali (Guiana), Xiomara Castro (Honduras), Edgars Rinkevics (Letônia), Daniel Francisco Chapo (Moçambique), Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namíbia), Surangel Whipps Jr. (Palau), Denis Sassou N’Guesso (República do Congo), Félix Tshisekedi Tshilombo (República Democrática do Congo), Ahmad Al Sharaa (Síria), Jennifer Simons (Suriname), entre outros.

Primeiros-ministros e chanceleres:

Pedro Sánchez (Espanha), Mia Amor Mottley (Barbados), Jonas Gahr Støre (Noruega), Luís Montenegro (Portugal), Keir Starmer (Reino Unido), Antonio Tajani (Itália), entre outros.

Representantes de organismos internacionais:

Antonio Guterres (ONU), Ursula von der Leyen (Comissão Europeia), António Costa (Conselho da União Europeia), Dilma Rousseff (Banco dos BRICS/NDB), Ajay Banga (Banco Mundial), Ilan Goldfajn (BID), Qu Dongyu (FAO), Tedros Adhanom (OMS), Ngozi Okonjo-Iweala (OMC) e Simon Stiell (UNFCCC).

Ministros do Meio Ambiente e enviados climáticos:

Participam também ministros e representantes de países africanos, asiáticos e latino-americanos, como Austrália, Egito, Irã, Cabo Verde, Gana, Ruanda, Líbia, Tuvalu e Zimbábue, além de delegações de entidades regionais como a União Africana, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O evento marca o início das discussões globais que orientarão a agenda climática da COP-30, destacando o papel do Brasil e da Amazônia como centros de diálogo sobre desenvolvimento sustentável, transição energética e preservação ambiental.

COP30/BELÉM/CHEFES DE ESTADO
