Príncipe Willian e primeiro-ministro do Reino Unido se reúnem com Lula nesta quinta em Belém
Informação foi confirmada pelo Planalto
O príncipe William, da Inglaterra, e o primeiro-Ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Keir Starmer, terão uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (6.11), em Belém (PA). As informações foram confirmadas pelo Planalto. Conforme a agenda de Lula divulgada pela assessoria de comunicação da Presidência, o encontro está marcada para as 12h.
William visita a capital paraense para participar da Cúpula do Clima, que ocorre nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7.11). Reunindo líderes globais para discutir diversos temas relacionados ao meio ambiente, como clima e natureza, florestas e oceanos, transição energética, e os dez anos do Acordo de Paris, a Cúpula do Clima antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa na próxima segunda-feira (10.11), em Belém. .
