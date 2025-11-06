Iniciativa para restauração de florestas leva 'Oscar da Sustentabilidade'

A iniciativa brasileira re.green, voltada à restauração de florestas e captura de carbono, venceu o Prêmio Earthshot 2025 na categoria Proteger e Restaurar a Natureza. A cerimônia de premiação, que contempla os ganhadores com 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões), reuniu o príncipe William, herdeiro do trono britânico, e Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, na noite desta quarta-feira, 5, no Museu do Amanhã, na região central do Rio de Janeiro. Chamado de "Oscar da Sustentabilidade", o prêmio foi criado pelo príncipe William, por meio da The Royal Foundation, em 2020.

A brasileira re.green utiliza inteligência artificial e dados de satélite com o objetivo de tornar o reflorestamento rentável. As atividades incluem restauração de áreas degradadas "em grande escala" da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, aliando proteção à biodiversidade e apoio às comunidades locais. A empresa tem entre seus investidores e parceiros a Lanx Capital, BW Capital Partners, Gávea Investimentos, Principia Capital Partners e Dynamo Gestora de Recursos.

"Essa questão (do financiamento à conservação) é de natureza pública, de interesse público. Então, é essencial a participação dos Estados. O que está cada dia mais claro é que você conseguir mobilizar a iniciativa privada é fundamental", afirmou o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e integrante do conselho da re.green, em conversa com jornalistas antes de saber que a iniciativa venceria o prêmio em sua categoria. A re.green concorria na mesma categoria com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado pelo governo brasileiro, e com o projeto Tenure Facility, da Suécia.

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) teve como representante na premiação a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Embora derrotada, a proposta do governo brasileiro é uma das estruturas financeiras mais corajosas e inovadoras colocadas na mesa em meio ao enfrentamento à emergência climática, defendeu Christiana Figueres, presidente do conselho do Prêmio Earthshot. "Estamos incrivelmente agradecidos à presidência brasileira por colocar isso na mesa e por ter construído tão bem o design", declarou Figueres.

O príncipe William subiu ao palco para o encerramento da cerimônia. "Desde que lancei o prêmio, muita coisa foi alcançada", afirmou. "O impacto do trabalho já pode ser percebido no oceano, nos céus, na natureza. Entendo que vocês possam se sentir desanimados nesses tempos incertos que vivemos e que ainda há muito a ser feito, mas o otimismo de 2020 continua vivo; queremos mostrar que é possível construir economias mais fortes, criar cidades mais saudáveis e proteger nosso planeta."

O evento contou com as participações de Anitta, Gilberto Gil e Seu Jorge. Outras personalidades brasileiras, como a ginasta Rebeca Andrade e a atriz Sabrina Sato, apresentaram três das cinco categorias premiadas. O apresentador Luciano Huck foi o anfitrião da noite.