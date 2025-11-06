Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30

Restaurantes de Belém marcam presença durante a Cúpula de Líderes e a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU) para atender os participantes. Com cardápios variados, entre lanches, bebidas, sobremesas e refeições, o que chama a atenção são os preços. Uma coxinha de camarão, por exemplo, está a R$ 45,00, enquanto uma água de 330mL custa R$ 20,00 e o prato do dia está por R$ 125,00.

VEJA MAIS

Outros valores também surpreendem os credenciados: um cappuccino ou chocolate quente de 100mL custa R$ 35,00 e uma pizza de calabresa está a R$ 95,00. Enquanto isso, tortas e bolos variam entre R$ 45,00 e R$ 58,00 e trufas feitas com 70% cacau estão por R$ 20,00. Kibes e esfirras custam R$ 39,00 e sanduíches artesanais estão na média de R$ 60,00.

Trufas de chocolate 70% cacau vendidas na área gastronômica da COP 30 (Gabriel da Mota / O Liberal)

Para consumir nos restaurantes, é preciso adquirir um cartão específico e recarregável. Voluntários estão pela área gastronômica com maquininhas para venda e orientação do público. O espaço ainda não está completamente inaugurado e, determinados locais, serão liberados apenas na segunda-feira (10), com o início da COP 30.

Confira valores dos cardápios da COP 30

Cardápios da COP 30 Gabriel da Mota / O Liberal Gabriel da Mota / O Liberal Reprodução Reprodução