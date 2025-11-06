Macron visita caravana científica na UFPA antes de reunião com Lula

Em nova passagem pela capital paraense, o presidente da França, Emmanuel Macron, visita nesta quinta-feira (6) a Universidade Federal do Pará (UFPA), onde conhecerá a embarcação da Caravana Fluvial Científica e Intercultural Iaraçu. A visita está prevista para ocorrer por volta do meio-dia, antes do encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 15h.

O presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima, que ocorre nesta quinta e sexta-feira (6 e 7), e antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Caravana científica reúne pesquisadores da Amazônia

A Caravana Iaraçu é formada por pesquisadores da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que percorreram rios da região para promover diálogos interculturais e científicos sobre mudanças climáticas.

Durante a expedição, o grupo fez paradas em cidades e comunidades ribeirinhas para ouvir relatos locais e identificar iniciativas de enfrentamento aos impactos ambientais. Os pesquisadores retornaram a Belém para acompanhar as discussões da Cúpula do Clima e permanecerão na cidade até o fim da COP 30.

Após a visita à universidade, Macron se reúne com Lula no início da tarde, conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

O presidente francês esteve em Belém em março do ano passado, quando visitou, ao lado de Lula, a Ilha do Combu, onde conheceu a fábrica de chocolate Filha do Combu e se encontrou com o líder indígena cacique Raoni.

Durante aquele encontro, os dois presidentes anunciaram um programa de investimento de 1 bilhão de euros voltado à bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, território ultramarino da França na América do Sul.