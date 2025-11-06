Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Macron visita caravana científica na UFPA antes de reunião com Lula

Presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima e terá encontro com Lula nesta quinta-feira (6)

O Liberal
fonte

Macron e Lula durante a última visita do presidente francês a Belém, em março de 2024 (Ricardo Stuckert / PR)

Em nova passagem pela capital paraense, o presidente da França, Emmanuel Macron, visita nesta quinta-feira (6) a Universidade Federal do Pará (UFPA), onde conhecerá a embarcação da Caravana Fluvial Científica e Intercultural Iaraçu. A visita está prevista para ocorrer por volta do meio-dia, antes do encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 15h.

Veja mais

image Lula telefona para Macron e presidente francês confirma presença na COP 30, em Belém
Em ligação, além da confirmação da presença, os presidentes discutiram acordo Mercosul-UE, tarifas dos EUA, guerra na Ucrânia e reforçaram parceria Brasil-França

image Presidência da França: Macron 'está especialmente comprometido' em tornar a COP 30 um 'sucesso'
Evento será realizado em Belém, no Pará, em novembro deste ano

O presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima, que ocorre nesta quinta e sexta-feira (6 e 7), e antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). 

Caravana científica reúne pesquisadores da Amazônia

A Caravana Iaraçu é formada por pesquisadores da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que percorreram rios da região para promover diálogos interculturais e científicos sobre mudanças climáticas.

Durante a expedição, o grupo fez paradas em cidades e comunidades ribeirinhas para ouvir relatos locais e identificar iniciativas de enfrentamento aos impactos ambientais. Os pesquisadores retornaram a Belém para acompanhar as discussões da Cúpula do Clima e permanecerão na cidade até o fim da COP 30.

Após a visita à universidade, Macron se reúne com Lula no início da tarde, conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

O presidente francês esteve em Belém em março do ano passado, quando visitou, ao lado de Lula, a Ilha do Combu, onde conheceu a fábrica de chocolate Filha do Combu e se encontrou com o líder indígena cacique Raoni.

Durante aquele encontro, os dois presidentes anunciaram um programa de investimento de 1 bilhão de euros voltado à bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, território ultramarino da França na América do Sul.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda