Lula telefona para Macron e presidente francês confirma presença na COP 30, em Belém

Pelas suas redes oficiais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a confirmação de Emmanuel Macron, presidente da França, na COP 30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. A confirmação veio em um telefonema de quase uma hora entre os representantes do Brasil e da França.



O diálogo também tratou de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, do avanço nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia e de temas globais como a guerra na Ucrânia e a defesa do multilateralismo.

Macron confirma viagem a Belém para a COP-30

Durante a ligação, Macron assegurou que estará presente na COP-30, a cúpula climática da ONU que será realizada em Belém. O presidente Lula destacou que este será um momento histórico para a Amazônia e que a conferência deverá ser a “COP da verdade”, revelando quais países estão realmente comprometidos com a ciência e o clima.



A confirmação da visita do líder francês reforça a importância internacional da COP-30 e coloca o Pará no centro da atenção global.

Acordo Mercosul-União Europeia em pauta

Outro ponto central da conversa foi o acordo Mercosul-UE. Lula e Macron defenderam mais diálogo para tentar concluir as negociações ainda neste semestre, período em que o Brasil ocupa a presidência do Mercosul.

O presidente francês manifestou apoio à assinatura do acordo, mas reforçou a necessidade de proteger a agricultura europeia, tema sensível para a França.

Lula critica tarifas dos EUA e aciona OMC

Lula também relatou a Macron a posição do Brasil contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O presidente classificou a medida como “uso político do comércio internacional” e informou que o país já acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar o chamado “tarifaço”.

Guerra na Ucrânia e paz global

A ligação abordou ainda a guerra na Ucrânia. Macron elogiou o papel do Grupo de Amigos da Paz, liderado por Brasil e China, enquanto Lula alertou para o risco do aumento nos gastos militares em detrimento do combate à fome e à pobreza no mundo.

Cooperação em defesa e relações bilaterais

Brasil e França reafirmaram a parceria estratégica em defesa, que inclui cooperação tecnológica e militar. Os presidentes também destacaram o alinhamento em torno do multilateralismo e da necessidade de fortalecer as instituições globais.