Fórum no Rio antecipa COP 30 e destaca papel de cidades na luta contra a crise climática

A poucos meses da COP 30 em Belém, o Rio de Janeiro vai sediar um encontro que coloca prefeitos e governadores no centro das decisões climáticas. De 3 a 5 de novembro, o Fórum de Líderes Locais da COP 30 deve reunir autoridades do Brasil e do mundo para mostrar como ações feitas nas cidades e estados podem acelerar o combate à crise do clima. Organizado em parceria entre o Brasil e a Bloomberg Philanthropies, o evento foi anunciado nesta segunda (23), durante a London Climate Action Week, por Michael Bloomberg, enviado especial da ONU para questões climáticas, e Ana Toni, CEO da COP 30.

A proposta do evento é simples: transformar promessas em ação. Em vez de focar apenas em negociações entre países, o fórum quer dar visibilidade a políticas públicas que já estão em curso nas cidades — como projetos de energia limpa, mobilidade sustentável e adaptação aos eventos extremos.

Realizado poucos dias antes da Cúpula de Líderes Mundiais da COP 30 e das negociações oficiais, o Fórum destacará como políticas locais ousadas podem melhorar vidas ao mesmo tempo em que promovem as metas climáticas globais – incluindo a triplicação da energia renovável até 2030, a duplicação da eficiência energética, a transição para longe dos combustíveis fósseis e a mobilização de pelo menos US$ 1,3 trilhão anualmente até 2035 para apoiar os países em desenvolvimento na linha de frente da crise.

O Fórum reforçará o multilateralismo por meio da diplomacia subnacional e, guiado pelos resultados do Balanço Global (Global Stocktake), acelerará a implementação do Acordo de Paris, fortalecendo a colaboração entre governos nacionais e locais para cumprir suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), e terá como foco o desbloqueio de financiamento para ajudar os líderes locais a cumprir seus compromissos climáticos, aumentar a resiliência e escalar seus esforços de adaptação.

Em seguida ao Fórum, uma delegação de líderes locais viajará para Belém para conectar os eventos do Rio à COP 30, representando formalmente uma agenda climática subnacional unificada na COP 30.

Liderança local, Acorde Paris e Justiça Climática

A liderança local é essencial para o sucesso da ação climática global, é o que afirma o embaixador André Corrêa do Lago, presidente-designado da COP30. “Enquanto nos preparamos para a COP30 no coração da Amazônia, somos inspirados pelo espírito de mutirão — um esforço coletivo onde cada voz e cada nível de governança contribuem para um objetivo comum. O Fórum de Líderes Locais da COP30 será uma plataforma vital para destacar o papel das cidades e regiões na entrega de soluções climáticas reais, inclusivas e duradouras”.

Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P. e Bloomberg Philanthropies, defende que, para atingir as metas do Acordo de Paris sobre o clima, as nações devem fazer mais e mais rápido. “Ao nos unirmos ao Brasil para reunir prefeitos e governadores com visão de futuro, estamos colocando a ação local no centro dos esforços internacionais – e preparando o terreno para mais progresso na COP30”, afirma o enviado especial do secretário-geral da ONU para Ambição e Soluções Climáticas.

Jader Filho, ministro das Cidades do Brasil, reforça que só haverá justiça climática se houver também justiça urbana. "Belém precisa ser, além da COP da Floresta, a COP das Cidades”.

Confira a programação do Fórum

Cúpula Mundial de Prefeitos do C40: evento marca o 20º aniversário da rede, será convocada pelo Prefeito de Londres, Sadiq Khan, e sediada pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Reunirá prefeitos – incluindo uma delegação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos do Brasil – ao lado de líderes do Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia (Global Covenant of Mayors) para apresentar o progresso em energia, mobilidade, infraestrutura, descarbonização nas construções e soluções baseadas na natureza. As sessões incluirão trocas entre pares e destaques sobre inovação urbana brasileira.

Cúpula Global de Estados e Regiões: evento convocado pela Coalizão Under2 em parceria com redes globais, regionais e nacionais, que reunirá governadores, primeiros-ministros e líderes regionais para demonstrar a ação climática em setores-chave, como energia renovável, transporte, indústria e uso da terra – identificando facilitadores de políticas e estratégias para superar barreiras, desde o financiamento até a regulamentação. Estados brasileiros, como o anfitrião da COP, Pará, e o anfitrião do Fórum de Líderes Locais, Rio de Janeiro, se unirão para mostrar como sua liderança regional conecta a ambição global com a entrega na linha de frente.

Cerimônia de Premiação de Líderes Locais: evento co-organizado pelo C40 e pelo Prefeito do Rio, Eduardo Paes, que homenageará governos subnacionais que estão gerando resultados nas prioridades da COP30: transição energética justa, adaptação, saúde e parcerias multiníveis. Os prêmios reconhecerão um vencedor brasileiro e um vencedor global em cada categoria.

Diálogo Político de Alto Nível da Coalizão para a Parceria Multinível de Alta Ambição (CHAMP): evento convocado em parceria com o World Resources Institute, C40 e o Pacto Global de Prefeitos, que reunirá líderes nacionais e subnacionais comprometidos em avançar as metas do Acordo de Paris por meio de forte colaboração multinível. O Diálogo apresentará a implementação dos compromissos da CHAMP, elevará novas parcerias e impulsionará o momento político para incorporar a liderança local e regional nos processos climáticos nacionais e internacionais. Esta sessão posicionará a cooperação multinível como essencial para acelerar a ação climática global.

O America Is All In Exchange em parceria com a U.S. Climate Alliance, Climate Mayors, Ceres e outros grupos para destacar como cidades, estados e outros líderes locais dos EUA continuam a liderar a ação climática na ausência de ação federal consistente. Líderes locais apresentarão novas pesquisas mostrando o progresso dos EUA em relação às metas. Eventos adicionais serão realizados no Pavilhão America Is All In na Zona Azul (Blue Zone) da COP30 em Belém.