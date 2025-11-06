Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Valter Correia diz que Cúpula do Clima 'tem tudo para ser excelente' em Belém

Secretário Extraordinário da COP 30 afirma que evento de líderes antecipado é fundamental para 'direcionamento das delegações' e elogia obras de infraestrutura.

Gabriel da Mota
fonte

Valter Correia. (Foto: Reprodução)

A primeira manhã de trabalhos da Cúpula do Clima de Belém foi marcada pela expectativa e otimismo do secretário extraordinário da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Valter Correia. O secretário avaliou o início do evento, que conta com a chegada de líderes mundiais e o começo dos debates formais, com um tom positivo, e ressaltou a importância do encontro.

“Esta Cúpula do Clima tem tudo para ser uma excelente cúpula de líderes e chefes de estado”, disse o secretário.

A reunião de líderes, que tradicionalmente ocorre durante os 15 dias da Conferência do Clima (COP), foi antecipada no Brasil. Valter Correia explicou que a mudança no calendário oficial da ONU foi uma decisão estratégica.

"Nós resolvemos fazer alguns dias antes do calendário oficial da ONU justamente por tentar distensionar um pouco a infraestrutura da cidade, em especial da rede hoteleira, para não chegar tudo junto e causar maiores transtornos de infraestrutura e acho que a gente conseguiu êxito nisso", afirmou.

Segundo Correia, esses dois dias são "importantíssimos para direcionamento das delegações para toda a COP". É neste momento que os líderes "apontam a sua expectativa para a própria [COP] e orientam os seus delegados", impactando o transcorrer das negociações futuras.

VEJA MAIS

image Dilma Rousseff está em Belém para 1º dia da Cúpula do Clima
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Helder Barbalho chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima; veja fotos
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30
A área gastronômica é formada por restaurantes de Belém e preços assustam

Obras e o legado de R$ 6 bilhões

Questionado sobre as negociações da Cúpula, Correia preferiu focar na infraestrutura e no legado que o evento deixará. O secretário destacou que mais da metade da população de Belém, cerca de 600 mil pessoas, está sendo impactada diretamente por obras estruturantes na periferia da cidade, como saneamento básico, canalizações e drenagens.

O investimento em recursos chega a mais de R$ 6 bilhões e se estende por toda a região norte. Valter Correia citou, como exemplo, a construção de um novo porto em apenas cinco meses, que hoje abriga dois transatlânticos.

"Isso traz uma possibilidade, um desenvolvimento turístico de toda a região absolutamente enorme, de desenvolvimento local, desenvolvimento de toda a região", comentou.

Foco na implementação

Sobre a próxima COP, o secretário reforçou que a diretriz é de implementação.

“Essa é uma COP de implementação de tudo que já foi pactuado anteriormente que está sendo impactado agora", disse. Ele destacou que é preciso avançar significativamente nas novas negociações e implementar o que já foi discutido, visto que o esforço global ainda não é suficiente para impedir o aumento da temperatura do planeta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

cúpula do clima

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda