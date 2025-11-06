Valter Correia diz que Cúpula do Clima 'tem tudo para ser excelente' em Belém

A primeira manhã de trabalhos da Cúpula do Clima de Belém foi marcada pela expectativa e otimismo do secretário extraordinário da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Valter Correia. O secretário avaliou o início do evento, que conta com a chegada de líderes mundiais e o começo dos debates formais, com um tom positivo, e ressaltou a importância do encontro.

“Esta Cúpula do Clima tem tudo para ser uma excelente cúpula de líderes e chefes de estado”, disse o secretário.

A reunião de líderes, que tradicionalmente ocorre durante os 15 dias da Conferência do Clima (COP), foi antecipada no Brasil. Valter Correia explicou que a mudança no calendário oficial da ONU foi uma decisão estratégica.

"Nós resolvemos fazer alguns dias antes do calendário oficial da ONU justamente por tentar distensionar um pouco a infraestrutura da cidade, em especial da rede hoteleira, para não chegar tudo junto e causar maiores transtornos de infraestrutura e acho que a gente conseguiu êxito nisso", afirmou.

Segundo Correia, esses dois dias são "importantíssimos para direcionamento das delegações para toda a COP". É neste momento que os líderes "apontam a sua expectativa para a própria [COP] e orientam os seus delegados", impactando o transcorrer das negociações futuras.

Obras e o legado de R$ 6 bilhões

Questionado sobre as negociações da Cúpula, Correia preferiu focar na infraestrutura e no legado que o evento deixará. O secretário destacou que mais da metade da população de Belém, cerca de 600 mil pessoas, está sendo impactada diretamente por obras estruturantes na periferia da cidade, como saneamento básico, canalizações e drenagens.

O investimento em recursos chega a mais de R$ 6 bilhões e se estende por toda a região norte. Valter Correia citou, como exemplo, a construção de um novo porto em apenas cinco meses, que hoje abriga dois transatlânticos.

"Isso traz uma possibilidade, um desenvolvimento turístico de toda a região absolutamente enorme, de desenvolvimento local, desenvolvimento de toda a região", comentou.

Foco na implementação

Sobre a próxima COP, o secretário reforçou que a diretriz é de implementação.

“Essa é uma COP de implementação de tudo que já foi pactuado anteriormente que está sendo impactado agora", disse. Ele destacou que é preciso avançar significativamente nas novas negociações e implementar o que já foi discutido, visto que o esforço global ainda não é suficiente para impedir o aumento da temperatura do planeta.