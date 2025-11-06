Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Helder Barbalho chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima; veja fotos

Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

Jéssica Nascimento
fonte

Helder Barbalho e a primeira dama, Daniela Barbalho, no momento de chegada à Cúpula do Clima. (Foto: Thiago Gomes)

O governador do Pará, Helder Barbalho, chegou há poucos minutos para o primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. A capital recebe nesta quinta-feira (6) e nesta sexta-feira (7) o evento, com a presença de líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A partir de segunda-feira (10), começa a COP 30.

image (Foto: Thiago Gomes)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também chegou à Cúpula do Clima no mesmo momento. Helder estava acompanhado da primeira dama, Daniela Barbalho.

image Vice-governadora Hana Ghassan na Cúpula do Clima. (Foto: Thiago Gomes)

VEJA MAIS

image Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30
A área gastronômica é formada por restaurantes de Belém e preços assustam

image Macron visita caravana científica na UFPA antes de reunião com Lula
Presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima e terá encontro com Lula nesta quinta-feira (6)

image Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP 30
O evento marca o início das discussões globais que orientarão a agenda climática

A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.

image Helder Barbalho junto com o presidente Lula durante a Cúpula do Clima. (Foto: Ricardo Stuckert)

Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém cop 30

cop 30

cúpula do clima

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda