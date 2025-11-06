Helder Barbalho chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima; veja fotos

O governador do Pará, Helder Barbalho, chegou há poucos minutos para o primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. A capital recebe nesta quinta-feira (6) e nesta sexta-feira (7) o evento, com a presença de líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A partir de segunda-feira (10), começa a COP 30.

(Foto: Thiago Gomes)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também chegou à Cúpula do Clima no mesmo momento. Helder estava acompanhado da primeira dama, Daniela Barbalho.

Vice-governadora Hana Ghassan na Cúpula do Clima. (Foto: Thiago Gomes)

A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.

Helder Barbalho junto com o presidente Lula durante a Cúpula do Clima. (Foto: Ricardo Stuckert)

Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.