Dilma Rousseff está em Belém para 1º dia da Cúpula do Clima

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics, e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, chegou há poucos minutos para o primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. A capital recebe nesta quinta-feira (6) e nesta sexta-feira (7) o evento, com a presença de líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A partir de segunda-feira (10), começa a COP 30.

A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.

Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.