Dilma Rousseff está em Belém para 1º dia da Cúpula do Clima

Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

Jéssica Nascimento
Dilma Rousseff durante a Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics, e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, chegou há poucos minutos para o primeiro dia da Cúpula do Clima em Belém. A capital recebe nesta quinta-feira (6) e nesta sexta-feira (7) o evento, com a presença de líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A partir de segunda-feira (10), começa a COP 30.

A Cúpula, realizada pela primeira vez antes de uma COP, visa a definir as diretrizes e os temas centrais que guiarão as discussões no evento internacional, marcado para as próximas semanas.

image Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Com a presença de cerca de 140 países, o encontro promete ser um marco importante na definição das ações globais para combater as mudanças climáticas. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde a cúpula está sendo realizada, já registravam intensa movimentação de participantes, autoridades e jornalistas, todos acompanhando a cerimônia de abertura.

