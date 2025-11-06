Arraial do Pavulagem abre Cúpula dos Líderes com músicas e danças
O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro com 140 países para determinar os principais pontos de conversa da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU)
A abertura da Cúpula dos Líderes, nessa quinta-feira (6), em Belém, é repleta de cultura e tradição paraense com o Arraial do Pavulagem. O grupo se apresenta com músicas, danças, pernaltas e o boi azul para cerca de 140 delegações, além de autoridades brasileiras. A programação ocorre antes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU) para estabelecer os principais pontos de debate da reunião.
VEJA MAIS
Pela primeira vez a Cúpula de Líderes ocorre antes de uma COP. Na capital paraense, o evento é realizado no Parque da Cidade e se estende até esta sexta-feira (7).
Confira as últimas notícias da Cúpula dos Líderes da COP 30
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA