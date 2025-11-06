Capa Jornal Amazônia
Arraial do Pavulagem abre Cúpula dos Líderes com músicas e danças

O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro com 140 países para determinar os principais pontos de conversa da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU)

Lívia Ximenes
fonte

Arraial do Pavulagem abre Cúpula dos Líderes da COP 30 (Thiago Gomes / O Liberal)

A abertura da Cúpula dos Líderes, nessa quinta-feira (6), em Belém, é repleta de cultura e tradição paraense com o Arraial do Pavulagem. O grupo se apresenta com músicas, danças, pernaltas e o boi azul para cerca de 140 delegações, além de autoridades brasileiras. A programação ocorre antes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU) para estabelecer os principais pontos de debate da reunião.

Pela primeira vez a Cúpula de Líderes ocorre antes de uma COP. Na capital paraense, o evento é realizado no Parque da Cidade e se estende até esta sexta-feira (7).

image Arraial do Pavulagem se apresenta com músicas, danças, pernaltas e o boi azul (Thiago Gomes / O Liberal)

Confira as últimas notícias da Cúpula dos Líderes da COP 30

image Helder Barbalho chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima; veja fotos
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30
A área gastronômica é formada por restaurantes de Belém e preços assustam

image Macron visita caravana científica na UFPA antes de reunião com Lula
Presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima e terá encontro com Lula nesta quinta-feira (6)

image Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP 30
O evento marca o início das discussões globais que orientarão a agenda climática

image Cúpula dos Líderes: veja como é a plenária de debates dos governantes na COP 30
As sessões ocorrem no Parque da Cidade, em Belém do Pará

image Ativistas mexicanos protestam em Belém contra fundo ambiental antes da Cúpula do Clima; veja vídeo
Integrantes da “Caravana Mesoamericana Pelo Clima e Pela Vida” criticam o “Fundo de Florestas Tropicais para Sempre” e denunciam o que chamam de “falsas soluções” da COP 30.

