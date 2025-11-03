Capa Jornal Amazônia
Rodrigo Santoro posta show do Arraial do Pavulagem e é convidado para cortejo: 'Te esperamos'

O ator publicou vídeo da performance do Arraial do Pavulagem, que respondeu com convite para o tradicional 'Arrastão'

Amanda Martins
fonte

Rodrigo Santoro foi um dos apresentadores do Global Citizen Festival: Amazônia (Reprodução/ Instagram)

O ator Rodrigo Santoro, que esteve em Belém no último fim de semana para apresentar o Global Citizen Festival: Amazônia, publicou no último domingo (2) uma série de fotos e vídeos em seu perfil no Instagram registrando sua participação no evento.  Nos registros, ele aparece saudando o público paraense e elogiando a capital, que foi a primeira cidade da América Latina a sediar o festival. Confira:

Ele também publicou uma foto ao lado da esposa, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, além de imagens dos shows de Chris Martin, do Coldplay, Seu Jorge e um trecho da apresentação do Arraial do Pavulagem, um dos representantes da região Norte no palco do festival, realizado no Estádio do Mangueirão.

Nos comentários, internautas reagiram com emojis de aplausos, corações e carinhas apaixonadas, elogiando a presença do ator no evento. Entre as mensagens, uma chamou atenção: o próprio Arraial do Pavulagem deixou um convite para que Santoro volte à capital paraense e participe de um dos tradicionais arrastões. “Te esperamos!”, escreveu o grupo, em uma publicação que já soma mais de 120 curtidas.

image O convite foi feito pelo Arraial do Pavulagem ao ator (Print do Instagram)

Durante o festival, o ator conversou com o Grupo Liberal e falou sobre a importância do evento para a discussão sobre sustentabilidade. “A expectativa é que o Global Citizen seja um sucesso e deixe a sua mensagem. Acho que já está deixando, já está rolando. Não por acaso ele está acontecendo agora, logo antes da COP, e acho que faz com que os líderes globais precisem olhar para isso e discutir com olhos de quem quer ver de verdade”, disse. 

Palavras-chave

rodrigo santoro

global citizen festival em belém

cultura

celebridades
