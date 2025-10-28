Arraial do Pavulagem é confirmado como atração do Global Citizen Festival: Amazônia

O grupo paraense Arraial do Pavulagem foi confirmado, nesta terça-feira (28/10), como uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia, evento que será realizado no próximo dia 1º de novembro, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A informação foi divulgada pelas redes oficiais do festival.

Também foram confirmadas as participações de DJ Eric Terena, Kaê Guajajara e Djuena Tikuna. Eles se juntam ao time de artistas que inclui nomes como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades.

Esta será a primeira edição do Global Citizen Festival na América Latina, e o evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense.

De acordo com a organização, mais de 30 artistas, apresentadores e lideranças já foram confirmados na programação, que deve celebrar a cultura amazônica e reforçar mensagens de preservação ambiental e justiça climática.

Os ingressos gratuitos foram disponibilizados por meio de sorteios oficiais, que se encerraram também nesta terça-feira (28).

Onde assistir ao Global Citizen ao vivo?

Quem não estiver em Belém também poderá acompanhar o Global Citizen Festival de casa. A transmissão ao vivo começa às 19h, com cobertura completa em diferentes plataformas.

No Brasil, o público poderá assistir pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o evento. A TV Globo exibirá os melhores momentos em sua programação nacional.

Fora do país, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e pela plataforma ViX, alcançando públicos nos Estados Unidos, México e em toda a América Latina.