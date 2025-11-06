Capa Jornal Amazônia
Ativistas mexicanos protestam em Belém contra fundo ambiental antes da Cúpula do Clima; veja vídeo

Integrantes da “Caravana Mesoamericana Pelo Clima e Pela Vida” criticam o “Fundo de Florestas Tropicais para Sempre” e denunciam o que chamam de “falsas soluções” da COP 30.

Jéssica Nascimento
fonte

Protesto que ocorreu na manhã desta quinta (6) antes da Cúpula do Clima. (Foto: Imagem | Reprodução)

Cerca de 50 ativistas do México realizaram, nesta quinta-feira (6), um ato artístico de protesto em Belém, no Pará, contra o “Fundo de Florestas Tropicais para Sempre”, uma das medidas em discussão durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O grupo, autodenominado “Caravana Mesoamericana Pelo Clima e Pela Vida”, chegou ao Brasil após percorrer vários países da América Central.

O protesto ocorreu nas proximidades do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde acontece a Cúpula do Clima — encontro preparatório que reúne líderes de mais de 140 países antes do início oficial da COP 30, na próxima segunda-feira (10).

Durante a manifestação, os ativistas exibiram faixas, cantos e performances artísticas em defesa dos povos indígenas e da preservação dos territórios tradicionais. Segundo os organizadores, o objetivo é denunciar o que consideram políticas ineficazes e mercantilistas no combate às mudanças climáticas.

“Passamos pela Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colômbia e chegamos ao Brasil denunciando todas as falsas soluções que serão negociadas em espaços como a COP 30”, afirmou Dianx Cantarey, uma das lideranças da caravana.

image Dianx Cantarey, uma das lideranças da caravana. (Foto: Imagem | Reprodução)

Ela destacou que o grupo é formado majoritariamente por comunidades indígenas e defensores ambientais.

“Para nós, somos defensores dos territórios indígenas, das comunidades de base, as que defendem a vida. Por isso que fizemos essa caravana para unir as pessoas da resistência”, disse.

Os ativistas afirmam que permanecerão em Belém até o encerramento da COP 30, promovendo debates e atos públicos em defesa da justiça climática e dos direitos dos povos originários.

  

 

