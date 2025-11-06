Trânsito na avenida Senador Lemos registra lentidão na manhã desta quinta-feira (6/11), em Belém

O trânsito na avenida Senador Lemos, sentido Aeroporto Internacional de Belém, no bairro da Sacramenta, em Belém, registrou lentidão na manhã desta quinta-feira (6/11), data de início da Cúpula do Clima de Belém. O evento marca o início das discussões globais que orientarão a agenda climática da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), destacando o papel do Brasil e da Amazônia como centros de diálogo sobre desenvolvimento sustentável, transição energética e preservação ambiental. Por conta disso, o fluxo de veículos na capital precisou de interdições temporárias, o que tem impactado diretamente a rotina de pedestres, ciclistas e motoristas.

Nas últimas semanas, especialmente neste período que antecede o início oficial da COP 30, ruas e avenidas estratégicas como as avenidas João Paulo II, Júlio César, Duque de Caxias, Doutor Freitas e vias do entorno dos locais onde estão instaladas estruturas e equipamentos para receber delegações nacionais e internacionais se tornaram pontos de congestionamentos constantes.

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP 30. Nas últimas edições, o conjunto das nações avançou em compromissos climáticos globais, como a transição para longe do uso de combustíveis fósseis (COP 28, em Dubai) e o aumento do financiamento climático de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, com a meta de chegar a US$ 300 bilhões anuais (COP 29, em Baku).