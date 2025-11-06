Cúpula de Líderes: veja as imagens da recepção de Lula aos chefes das delegações

Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Foto: Ricardo Stuckert
Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Foto: Ricardo Stuckert
Chefe de Estado de Mônaco, Príncipe Alberto II. Foto: Ricardo Stuckert
Chefe de Estado de Mônaco, Príncipe Alberto II. Foto: Ricardo Stuckert
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Vice-Presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz. Foto Ricardo Stuckert
Vice-Presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz. Foto Ricardo Stuckert
Primeira Ministra de Barbados Mia Amor Mottey
Primeira Ministra de Barbados Mia Amor Mottey
Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Foto: Ricardo Stuckert
Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Foto: Ricardo Stuckert
Presidente de Moçambique, Daniel Chapo
Presidente de Moçambique, Daniel Chapo
Ministro Edson Fachin e senador Davi Alcolumbre
República da Letônia, Presidente Edgars Rinkevics
República da Letônia, Presidente Edgars Rinkevics. Foto: Ricardo Stuckert
Primeiro-Ministro da República Portuguesa, Luís Montenegro. Foto: Ricardo Stuckert
Primeiro-Ministro da República Portuguesa, Luís Montenegro
Rei Carl XVI e Rainha Silvia, da Suécia. Foto: Ricardo Stuckert
Rei Carl XVI e Rainha Silvia, da Suécia. Foto: Ricardo Stuckert
Antígua e Barbuda, Primeiro-Ministro Gaston Alfonso Browne. Foto: Ricardo Stuckert
Antígua e Barbuda, Primeiro-Ministro Gaston Alfonso Browne. Foto: Ricardo Stuckert
Reino de Essuatíni, Primeiro-Ministro Russell Mmiso Dlamini
Reino de Essuatíni, Primeiro-Ministro Russell Mmiso Dlamini
Vice-presidente da Nigéria, Kashim Shettima Mustapha
Vice-presidente da Nigéria, Kashim Shettima Mustapha
Primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape
Primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Vice-presidente do Quênia, Abraham Kithure Kindiki. Foto: Ricardo Stuckert
Vice-presidente do Quênia, Abraham Kithure Kindiki. Foto: Ricardo Stuckert
Reino da Noruega, Primeiro-Ministro Jonas Gahr Støre. Foto: Ricardo Stuckert
Reino da Noruega, Primeiro-Ministro Jonas Gahr Støre. Foto: Ricardo Stuckert
Santa Sé, Secretário de Estado Cardeal Pietro Parolin. Foto: Ricardo Stuckert
Santa Sé, Secretário de Estado Cardeal Pietro Parolin. Foto: Ricardo Stuckert
Reino dos Países Baixos, Primeiro-Ministro Dick Schoof. Foto: Ricardo Stuckert
Reino dos Países Baixos, Primeiro-Ministro Dick Schoof. Foto: Ricardo Stuckert
República da Eslovênia, Vice-Primeira-Ministra e Ministra das Relações Exteriores
República da Eslovênia, Vice-Primeira-Ministra e Ministra das Relações Exteriores
Nthomeng Majara, Vice-Primeira-Ministra do Lesoto
Nthomeng Majara, Vice-Primeira-Ministra do Lesoto
República Italiana, Vice-Primeiro-Ministro e Chanceler Antonio Tajani. Foto: Ricardo Stuckert
República Italiana, Vice-Primeiro-Ministro e Chanceler Antonio Tajani. Foto: Ricardo Stuckert
Organização das Nações Unidas, Secretário-Geral António Guterres. Foto,: Ricardo Stuckert
Organização das Nações Unidas, Secretário-Geral António Guterres. Foto,: Ricardo Stuckert
Presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: Ricardo Stuckert
Presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: Ricardo Stuckert
Dilma Rousseff. Foto: Ricardo Stuckert
Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. Foto: Ricardo Stuckert