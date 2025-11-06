Capa Jornal Amazônia
Cúpula de Líderes: veja as imagens da recepção de Lula aos chefes das delegações

Evento que antecede a COP 30 reúne líderes globais e diversas autoridades. Presidentes de países, primeiros-ministros, rei, rainha e príncipe estão em Belém

O Liberal
fonte

Lula e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

A cidade de Belém (PA) está recebendo, nesta quinta-feira e sexta-feira (6 e 7 de novembro), a Cúpula do Clima, que reúne líderes globais em reuniões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Cerca de 140 países confirmaram presença no encontro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recepcionou diversos chefes de delegação e outras autoridades que participam da Cúpula dos Líderes, na manhã desta quinta-feira. Veja as imagens:

Lula recebe autoridades na Cúpula do Clima

