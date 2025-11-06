Príncipe William chega à Cúpula dos Líderes, em Belém
Futuro sucessor e representante do Rei Charles III durante a programação, o Príncipe de Gales participa dos debates pré-COP 30 no Parque da Cidade
Herdeiro do trono britânico, o Príncipe William chegou à Cúpula dos Líderes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), em Belém. O evento ocorre nessa quinta e sexta-feira, dias 6 e 7 de novembro, no Parque da Cidade. A programação pré-COP é para determinar os principais pontos de discussão da conferência sobre o clima e meio ambiente.
VEJA MAIS
Ao lado direito do príncipe, está Keir Starmer, primeiro-ministro britânico. Essa é a primeira vez que a Cúpula dos Líderes ocorre antes da Conferência das Partes. Mais de 140 delegações participam dos debates, além de autoridades brasileiras.
Confira as últimas informações sobre a Cúpula dos Líderes da COP 30
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA