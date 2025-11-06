Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Príncipe William chega à Cúpula dos Líderes, em Belém

Futuro sucessor e representante do Rei Charles III durante a programação, o Príncipe de Gales participa dos debates pré-COP 30 no Parque da Cidade

Lívia Ximenes
fonte

Príncipe William, da realeza britânica, e Keir Starmer, primeiro-ministro britânico (Thiago Gomes / O Liberal)

Herdeiro do trono britânico, o Príncipe William chegou à Cúpula dos Líderes da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), em Belém. O evento ocorre nessa quinta e sexta-feira, dias 6 e 7 de novembro, no Parque da Cidade. A programação pré-COP é para determinar os principais pontos de discussão da conferência sobre o clima e meio ambiente.

VEJA MAIS

image Príncipe Willian e primeiro-ministro do Reino Unido se reúnem com Lula nesta quinta em Belém
Informação foi confirmada pelo Planalto

image Iniciativa para restauração de florestas leva 'Oscar da Sustentabilidade'

image No Rio, Príncipe William compartilha bastidores do Earthshot Prize ao lado de outras celebridades
Anitta, Gilberto Gil, Luciano Huck e Sabrina Sato estiveram entre os convidados da cerimônia

Ao lado direito do príncipe, está Keir Starmer, primeiro-ministro britânico. Essa é a primeira vez que a Cúpula dos Líderes ocorre antes da Conferência das Partes. Mais de 140 delegações participam dos debates, além de autoridades brasileiras.

Confira as últimas informações sobre a Cúpula dos Líderes da COP 30

image Valter Correia diz que Cúpula do Clima 'tem tudo para ser excelente' em Belém
Secretário Extraordinário da COP 30 afirma que evento de líderes antecipado é fundamental para 'direcionamento das delegações' e elogia obras de infraestrutura.

image Dilma Rousseff está em Belém para 1º dia da Cúpula do Clima
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Arraial do Pavulagem abre Cúpula dos Líderes com músicas e danças
O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro com 140 países para determinar os principais pontos de conversa da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU)

image Helder Barbalho chega ao primeiro dia da Cúpula do Clima; veja fotos
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30
A área gastronômica é formada por restaurantes de Belém e preços assustam

image Macron visita caravana científica na UFPA antes de reunião com Lula
Presidente francês está em Belém para participar da Cúpula do Clima e terá encontro com Lula nesta quinta-feira (6)

COP 30
