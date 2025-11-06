Belém ganha destaque em vídeo publicado por Príncipe William

O príncipe William anunciou nesta quinta-feira (6) sua visita a Belém (PA) para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento reúne líderes globais nesta quinta (6) e sexta-feira (7) para discutir temas como clima e natureza, florestas e oceanos, transição energética e os dez anos do Acordo de Paris.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o herdeiro do trono britânico aparece destacando a importância da conferência. “Estamos a caminho da COP 30”, diz a mensagem. Em seguida, outras vozes aparecem reforçando o tom de engajamento: “Esse é o momento de gerar mudanças reais” e “Agora é a hora de empoderar pessoas indígenas”, afirma a ativista Txai Suruí, reconhecida liderança indígena brasileira. A gravação termina com a saudação “Bem-vindos a Belém”.

Durante sua passagem pela capital paraense, o príncipe William e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, terão uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações confirmadas pelo Palácio do Planalto, o encontro está marcado para as 12h desta quinta-feira (6), na capital paraense.

Antes de seguir para o Pará, o príncipe fez uma parada no Rio de Janeiro, onde participou da quinta edição do Prêmio Earthshot, realizada na quarta-feira (5) no Museu do Amanhã. O evento, conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade”, reuniu celebridades nacionais e internacionais para reconhecer iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao combate às mudanças climáticas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia