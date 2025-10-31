Capa Jornal Amazônia
William Bonner se despede do Jornal Nacional; César Tralli assume a bancada; veja como foi

Durante o pronunciamento de despedida, William Bonner destacou a importância da boa apuração e da independência jornalística

O Liberal
fonte

William Bonner se despede do Jornal Nacional; César Tralli assume a bancada a partir de segunda (3). (Reprodução/ TV Globo)

Depois de quase três décadas no comando do Jornal Nacional, William Bonner se despediu da bancada na noite desta sexta-feira (31). A partir de segunda-feira (3), quem passa a dividir a apresentação do telejornal com Renata Vasconcellos é o jornalista César Tralli. Bonner, por sua vez, assumirá o Globo Repórter em 2026.

Durante o pronunciamento de despedida, William Bonner destacou a importância da boa apuração e da independência jornalística. Ele afirmou que o compromisso com a verdade e a isenção continuará sendo o alicerce do bom jornalismo.

Já César Tralli, que deixa o Jornal Hoje para assumir o principal telejornal da emissora, falou sobre o desafio e a responsabilidade de suceder Bonner. “A minha expectativa é de poder continuar dando o meu melhor. Me entregar de corpo e alma, participar ativamente dessa equipe maravilhosa do JN, dividir, compartilhar com a Renata, aprender com essa equipe. Tenho consciência de toda a responsabilidade que o Jornal Nacional representa neste momento da minha vida. Tenho absoluta convicção de que vou me dedicar ao máximo para honrar o fato de estar do seu lado, aí no lugar do Bonner. Eu sou muito grato por essa oportunidade, estou muito feliz e recebo com muita humildade. Quem está nos assistindo pode ter a absoluta convicção de que vai ter um profissional dedicado, preocupado com as questões do Brasil, focado no trabalho, que vai dividir com os colegas e vai dar o máximo de si para fazer o melhor”, declarou.

Ao fim da edição, William Bonner, Renata Vasconcellos e César Tralli foram aplaudidos por colegas de redação e familiares que acompanharam o momento histórico nos estúdios da TV Globo. Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, esteve presente ao lado das filhas para prestigiar o marido. A esposa de Bonner também acompanhou a despedida na redação do telejornal, em uma noite marcada por emoção, gratidão e simbolismo para o jornalismo brasileiro.

