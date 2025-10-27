Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

Bruna Dias Merabet
fonte

Série do Prime Video retrata bastidores do presídio dos famosos e crimes que chocaram o país (Divulgação)

No dia 31 de outubro, no Prime Video, estreia a série Tremembé. Baseada nos livros de true crime Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido e Suzane: assassina e manipuladora, escritos pelo jornalista paraense Ulisses Campbell, a trama ficcional também teve o autor como roteirista, ao lado de Vera Egito.

No elenco estão Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues, que retratam histórias de presos que estão no Complexo Prisional de Tremembé, no interior de São Paulo, que ficou nacionalmente conhecido como o “presídio dos famosos”.

Na série, serão conhecidas as histórias de Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos, Christian Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni, Isabella Nardoni, Roger Abdelmassih e Elize Matsunaga.

Diferente de algumas pessoas do elenco, Lucas Oradovschi, que interpreta Alexandre Nardoni, e Bianca Comparato, que interpreta Anna Carolina Jatobá, precisaram lidar com a ausência de material para estudar os personagens. Discretos, os criminosos, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, sempre se mantiveram em silêncio diante das câmeras.

“A gente teve que fazer uma pesquisa muito como detetive, tivemos que ir montando várias peças de lugares diferentes. Foquei muito em uma entrevista do Fantástico, dada em 2008, que é antiga e não recente, não é como eles estão agora e na série. Tem algumas coisas dos processos deles que incluíam como eles se comportavam, e tentei ler livros e conversar com pessoas que tiveram algum tipo de convívio com a Anna. Mas foi muito difícil, sim”, explica Bianca Comparato.

“A resposta da Bianca me contempla um pouco. Acho que essa quantidade muito escassa de informações e referências desses personagens também foi muito interessante durante o nosso processo; ela demandou uma atividade maior de preposição, composição e criação. De fato, esses personagens são uma ficcionalização, acho que isso acontece de maneira geral. Mas realmente, da Anna e do Nardoni, há pouquíssimas informações, poucas imagens e vídeos”, acrescenta Lucas Oradovschi.

Um dos presos muito midiáticos e que teve grande destaque desde quando ocorreram as denúncias de suas vítimas é o ex-médico Roger Abdelmassih. Condenado ao cárcere aos 80 anos por estuprar 37 pacientes, ele recebeu pena de 278 anos, mas, em 2011, após a sentença, fugiu do país, sendo capturado três anos depois. Ele chegou em Tremembé em agosto de 2014 e, desde então, realiza pedidos de prisão domiciliar à Justiça, alegando que sua saúde está debilitada.

“A série mostra o sistema prisional, o que cada um está ali dentro vivenciando, que transformações eles têm. Os crimes que cometeram aparecem, mas há uma coisa extraordinária no roteiro, que é o Roger tentando uma estratégia muito comum, que é a licença médica. Ele faz toda uma estratégia e consegue sair da prisão com isso; depois, ele sucumbe à verificação judicial e volta. E aí está a grande surpresa que o roteiro me trouxe — e trará para o público, certamente: o que acontece com ele quando volta para a prisão”, explicou Anselmo Vasconcelos, que interpreta Roger Abdelmassih na série.

Mesmo que as histórias sejam conhecidas pelo público, se aprofundar na vivência desses personagens desperta curiosidade, principalmente para entender de que forma surgem os diálogos e demais eventos que ocorrem na trama.

“Tem uma coisa que é incrível na nossa produção: a gente teve uma obsessão em se aproximar cada vez mais da realidade, e a pesquisa foi feita também em cima do processo de execução penal, que acompanha a vida do preso na Justiça. Dentro dele há os laudos psicológicos, que são as terapias que eles fizeram com as psicólogas, onde há depoimentos em primeira pessoa, e a gente saía pinçando falas dali para encaixar no roteiro”, explicou Ulisses Campbell.

Essa linha entre a existência desses personagens reais e sua reprodução ficcional traz uma proximidade com o real. Kelner Macêdo, que interpreta Christian Cravinhos, envolvido na morte do casal Richthofen, destaca que muito se sabe sobre os crimes que cada preso cometeu, mas pouco sobre os criminosos e o lugar onde eles estão/estavam.

“A nossa parte é pegar essa estrutura que já existe, porque são personagens baseados em pessoas reais, e transformar, porque há a assinatura de cada um que interpretou. Acho que isso foi uma preocupação nossa: não fazer uma mini imitação, mas encontrar esses personagens dentro dessa estrutura que já está desenhada. A nossa construção veio do roteiro, que já trazia essas trajetórias, dos livros do Ulisses, de vídeos, depoimentos e notícias”, pontua o ator.

A série Tremembé apresenta os desdobramentos dos detentos famosos junto com seus crimes, a repercussão da mídia e os dilemas do passado e presente, além dos planos para o futuro. Os conflitos do presídio, as relações amorosas e as disputas de poder dentro das alas femininas e masculinas estão na trama da produção.

“São pessoas (presos) que fizeram coisas horríveis e, para muitas pessoas, são coisas imperdoáveis. Em nenhum momento a série esquece disso — e nem quer esquecer. É que pessoas podem ser terríveis. São pessoas terríveis que fizeram coisas terríveis, mas que não deixam de ter ações na vida além daquele ato terrível”, pontua a roteirista Vera Egito.

 

