Ator que interpreta Gal em 'Tremembé' revela sua inspiração

Estadão Conteúdo

O ator Luan Carvalho, que interpreta Gal em Tremembé, tem recebido elogios por sua atuação nas redes sociais, e respondeu seguidores interessados em saber mais sobre sua personagem. Na série, Gal é uma detenta da ala masculina de Tremembé, e tem um relacionamento com outro detento, Terremoto.

No X, antigo Twitter, Luan disse que Gal é inspirada em um detento que realmente viveu em Tremembé, cuja identificação real é Tieta. Tanto Gal na série quanto Tieta, na realidade, foram presos condenados pelo assassinato da mãe.

Tremembé é inspirada nos livros sobre Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga escritos por Ullisses Campbell, e Tieta é citada em Suzane: Assassina e Manipuladora. Segundo o autor, todos os eventos retratados na série são reais.

Quem é Tieta?

No livro, Campbell descreve Tieta do Agreste como "um cabeleireiro de 19 anos que matou a mãe depois de ser expulso por ela a pauladas da cidade de Borá, SP, onde o crime ocorreu". Ele também afirma que Tieta e Marcos Terremoto, condenado por ser assassino de aluguel, viviam um romance que era de conhecimento público pela população carcerária.

Ullisses conta que Tieta sofreu rejeição da família por ser gay. "A rejeição ocorreu porque a família, evangélica, havia descoberto a orientação sexual do jovem. Tieta era um preso magro e afetado, com corpo coberto por tatuagens. No 'beco' compartimento usado pelos irmãos Cravinhos, ninguém suportava a afetação do parceiro de Terremoto. Mas todos o toleravam porque ele fazia na cadeia uma maria-louca (aguardente) como ninguém."

Ao Estadão, a diretora geral da série, Vera Egito, que coordenou a adaptação dos livros em roteiro, reforça que os acontecimentos retratados na ficção são calcados na realidade, mas explica que a produção tomou algumas liberdades criativas em relação à linha temporal e ao encadeamento dos acontecimentos.

"Nós temos os fatos. Existiu esse triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, existiu o romance Duda e Cristian, existiu o Roger tentando burlar a Justiça fingindo que estava doente", pontua. Na série, o detento que viveu um romance com o irmão Cravinhos chama-se Luka, e é vivido por João Pedro Mariano. "Mas precisamos organizar isso em uma linha dramática, e a ficção entra nesse lugar. Como é que a gente bota isso numa linha narrativa? A ficção entra em organizar temporalmente os eventos reais", esclarece.

Tremembé já está disponível no Prime Video.

SÉRIE/TREMEMBÉ/PRIME VIDEO/LUAN CARVALHO/GAL
Cultura
