Irmão de Suzane von Richthofen ameaça chamar a polícia após visita surpresa da irmã

Encontro inesperado entre irmãos revive polêmica do caso Von Richthofen e causa tensão familiar em 2025

Gabrielle Borges
fonte

Desde o brutal assassinato de seus pais em 2002, Andreas enfrentou uma série de dificuldades psicológicas e chegou a ser internado em clínicas psiquiátricas. (Reprodução/ Redes Sociais)

Em um episódio que reacendeu o debate público sobre o caso Richthofen, Andreas von Richthofen, único irmão sobrevivente da família, teria ameaçado chamar a polícia após uma visita não anunciada de Suzane von Richthofen no início do mês. Suzane foi condenada pela morte dos próprios pais, em um incidente ocorrido no ano de 2002 e que parou o Brasil.

Suzane von Richthofen teria tentado visitar Andreas sem aviso, numa aparente tentativa de reconciliação ou reaproximação. A ex-detenta, que ganhou liberdade após cumprir pena pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, teria ido até o local de residência de Andreas, que atualmente vive de forma mais reclusa e discreta em uma chácara localizada em São Roque, no interior de São Paulo.

De acordo com relatos, Suzane esteve na chácara acompanhada de seu filho, que nasceu em janeiro do ano passado, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. Andreas teria reagido com hostilidade, ordenando que Suzane se afastasse imediatamente e, diante da insistência, ameaçou acionar a polícia.

Desde o brutal assassinato de seus pais, em 2002, Andreas enfrentou uma série de dificuldades psicológicas e chegou a ser internado em clínicas psiquiátricas. Embora tenha evitado aparições públicas, sua história ainda desperta o interesse da mídia e da população.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Brasil
