Suzane von Richthofen é procurada pela Receita Federal

Suzane von Richthofen, conhecida nacionalmente por ser a mandante do assassinato de seus pai é atualmente procurada pela Receita Federal. Von Richthofen teve o seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, como o Serasa, após uma dívida de R$ 52.993,30 com a Receita Federal. Tal valor é referente a uma pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), paga a ela entre 2002 e 2004, pela morte dos genitores que ela mesma mandou executar.

Em 2013, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Von Richthofen devolvesse R$ 44,5 mil aos cofres públicos. Suzane, disse na época, que não tinha recursos para quitar a dívida, afirmando que já havia gasto todo o dinheiro.



O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça para reaver o valor, argumentando que não faz sentido que a beneficiária tenha recebido em razão do crime.A justiça Federal enfrenta dificuldades em localizar Von Richthofen e realizou buscas patrimoniais para tentar bloquear contas bancárias, veículos e imóveis da detenta. No entanto, nenhum bem foi encontrado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)