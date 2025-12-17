Capa Jornal Amazônia
Quando começa o Alistamento Militar em 2026? Veja as datas

Alistamento é obrigatório para homens e voluntário para mulheres que completam 18 anos em 2026

Riulen Ropan
fonte

As inscrições podem ser feitas online, por meio do site oficial do Alistamento Militar. (Divulgação / Exército)

O Alistamento Militar 2026 começa no dia 1º de janeiro e segue até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 e, pelo segundo ano consecutivo, também estará aberto às mulheres, de forma voluntária.

As inscrições podem ser feitas online, por meio do site oficial do Alistamento Militar, inclusive por brasileiros que residem no exterior. Quem preferir também poderá realizar o procedimento presencialmente, a partir de 2 de janeiro, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima.

Alistamento militar: quem é obrigado e quem pode se voluntariar

De acordo com a legislação brasileira, todos os homens ao completarem 18 anos devem se alistar obrigatoriamente. O não cumprimento pode gerar restrições, como impedimento para tirar passaporte, assumir cargos públicos ou se matricular em instituições oficiais de ensino.

Já para as mulheres, o alistamento segue sendo voluntário. A iniciativa permite que elas ingressem nas Forças Armadas e participem da formação militar, ampliando a presença feminina nas instituições de defesa do país.

Além de renovar o efetivo das Forças Armadas, o serviço militar contribui para a formação com foco em disciplina, qualificação técnica e preparação profissional. Ainda, cria uma reserva estratégica de recursos humanos para situações de defesa nacional ou apoio em ações emergenciais.

Etapas após o alistamento

Após o período de inscrições, os jovens alistados seguirão para as etapas de seleção, que ocorrem no segundo semestre de 2026. O processo inclui:

  • Seleção geral
  • Designação
  • Seleção complementar
  • Incorporação ou matrícula

O Serviço Militar propriamente dito terá início em 2027, com duração inicial de 12 meses. Há possibilidade de prorrogação anual, por até oito anos, desde que exista interesse do militar, disponibilidade de vagas e aprovação das Forças Armadas.

Alistamento Militar Feminino: vagas e distribuição

Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o Alistamento Militar Feminino disponibiliza, para 2026, 1.467 vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • Exército: 1.010 vagas
  • Aeronáutica: 300 vagas
  • Marinha: 157 vagas

As oportunidades estão espalhadas por 145 municípios, em 21 estados, além do Distrito Federal. A proposta é ampliar gradualmente esse número nos próximos anos.

Durante o período de serviço, as mulheres podem atuar em diferentes áreas, adquirindo experiência profissional, muitas vezes no primeiro emprego formal.

Número de alistados

Em 2025, mais de 1 milhão de homens realizaram o alistamento para servir em 2026. Entre as mulheres, o número de inscritas ultrapassou 33 mil, demonstrando o crescimento do interesse feminino no serviço militar.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

