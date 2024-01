DF terá primeiro mutirão de alistamento militar de transexuais

Na próxima segunda-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (NDH) da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em parceria com a Junta do Serviço Militar, vai realizar o 1º Mutirão de Alistamento Militar de Homens Trans e Pessoas Transmasculinas, das 8h às 14h, na Administração Regional do Plano Piloto.

VEJA MAIS

Poderá se alistar quem já retificou nome e gênero nos documentos civis. “A ação inclui e reconhece a identidade de gênero, elimina barreiras discriminatórias, promove a diversidade nas Forças Armadas, conscientiza e educa, além de desenvolver políticas inclusivas”, declarou o Defensor Público e chefe do NDH, Ronan Figueiredo.

Quem estiver interessado em fazer o alistamento pelo mutirão deve entrar em contato com o NDH, pelo telefone 61 982-442-516 e manifestar interesse em participar da seleção ou informar se precisará do documento de dispensa.

Serão exigidos os seguintes domingos:

cópia de documento oficial com foto (carteira de motorista, de identidade, de trabalho ou passaporte);

cópia do cadastro de pessoa física (CPF);

cópia da nova Certidão de Nascimento;

cópia de comprovante de residência.