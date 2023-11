'Sou uma senhora': imperador romano é reconhecido como mulher trans por museu da Inglaterra

O imperador romano Marco Aurélio Antonino, mais conhecido como Heliogábalo, foi reconhecido como uma mulher trans pelo Museu North Hertfordshire, da Inglaterra, que deve renomear sua exposição, passando a se referir ao imperador com os pronomes femininos ela e dela. Um porta-voz do museu afirmou que seria "educado e respeitoso ser sensível à identificação de pronomes para pessoas do passado".

Heliogábalo governou o Império Romano de 218 DC até seu assassinato, aos 18 anos, em 222 DC, e se tornou uma figura cada vez mais controversa durante seu curto reinado, desenvolvendo uma reputação de promiscuidade sexual. O debate sobre sua identidade de gênero é antigo e divide os acadêmicos.

Segundo o vereador Keith Hoskins, membro executivo de Empresas e Artes do North Herts Council, textos como o de Cassius Dio, senador e contemporâneo de Heliogábalo, fornecem evidências de que o imperador "definitivamente preferia o pronome 'ela' e, como tal, isso é algo que refletimos ao discuti-la nos tempos contemporâneos, como acreditamos ser uma prática padrão em outros lugares".

Textos clássicos afirmam que o imperador chegou a declarar uma vez "não me chame de senhor, pois sou uma senhora".

Por outro lado, o professor de clássicos da Universidade de Cambridge Shushma Malik avalia que "há muitos exemplos na literatura romana de épocas em que linguagem e palavras efeminadas eram usadas como forma de criticar ou enfraquecer uma figura política". Para ele, referências a Heliogábalo usando maquiagem, perucas e removendo pelos do corpo "podem ter sido escritas para minar o impopular imperador".

Conforme as crônicas históricas de Cassius Dio, citadas por Hoskins, Heliogábalo foi casado cinco vezes - quatro vezes com mulheres, e uma vez com Hiercoles, um ex-escravizado e cocheiro. Dio afirmou que, nessa última relação, o imperador "foi concedido em casamento e foi denominado esposa, amante e rainha".