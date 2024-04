Andreas Von Richthofen declara ter "questões pendentes" com Suzane

O irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas Von Richthofen, afirmou ter "questões pendentes" com a irmã e que tem procurado por ela. Suzane foi condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, ocorrido em outubro de 2002 com a participação dos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos.

Em uma entrevista rara concedida à produção do programa "Tá na Hora", ele afirmou que busca pela irmã e se surpreendeu ao saber que ela está em liberdade. "Estou buscando-a pela Justiça. Temos processos pendentes. Eu a encontraria na Justiça, no fórum. Ela não está presa? Pensei que estivesse", disse por telefone.

Andreas também mencionou que sua irmã deveria tê-lo procurado, já que ambos têm questões a serem resolvidas. "Ela deveria ter procurado, né? Deveria me procurar, porque nós temos assuntos, ela tem o dinheiro dela também, né? Temos que ver o que vamos dividir do que sobrou. Então, estou procurando por ela há uns quatro anos já. Temos assuntos pendentes na Justiça", comentou.

Ele garantiu ainda que, embora esteja em busca de Suzane para resolver algumas questões remanescentes, não conseguiria conviver pacificamente com ela. "Então, não vou servir chá para os caras, fica difícil... Eles martelaram a cabeça do seu pai, e você vai dançar ciranda com o sujeito depois?."