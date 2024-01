Irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas, está desaparecido há um ano e tem dívida de R$ 500 mil

Irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas Von Richthofen, está desaparecido desde janeiro de 2023 e acumula aproximadamente R$ 500 mil em dívidas. Atualmente com 36 anos, o Andreas é filho de Manfred e Marísia, casal assassinado em 2002 no crime orquestrado por Suzane, filha, e pelo namorado dela, Daniel Cravinhos. Há quase 22 anos, Andreas é o único herdeiro da fortuna da família.

Suzane cumpriu pena e está em regime aberto. Grávida de uma menina, segundo o jornalista Ulisses Campbell, ela mora com o pai da filha em Bragança Paulista, o médico Felipe Zecchini. Em agosto de 2023, quando a gravidez e o local onde Suzanne mora foram revelados, Ulisses afirmou que “a assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município.”

Andreas ganhou o direito de herdar toda a fortuna da família Von Richthofen, avaliada em R$ 10 milhões, visto que a irmã arquitetou o assassinato dos pais. Apesar da grande quantia herdada, Andreas acumula dívidas de cerca de R$ 500 mil e abandonou diversos imóveis da família. Carros, seis imóveis, terrenos, a mansão onde a família morava (vendida por R$ 1,6 milhão) e dinheiro em aplicações no banco são os bens transferidos a Andreas.

O filho de Manfred e Marísia enfrenta 24 ações na Justiça de São Paulo devido a dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados. A informação é da coluna “True Crime”, do jornalista Ulisses Campbell. Ulisses também fala que duas casas (parte da herança) foram invadidas, sendo uma delas o local onde a família morou antes de se mudar para a mansão na qual ocorreu o crime. Esta, avaliada em R$ 1 milhão, está na Vila Congonhas, em São Paulo. Andreas recusou propostas de compra e abandonou o imóvel.

O que aconteceu com os outros imóveis dos Von Richthofen?

A casa localizada na Vila Congonhas, em São Paulo, foi sede de duas empresas. Após Andreas recusar propostas de compra e abandonar o local, uma família se instalou clandestinamente.

Mais dois imóveis da família foram invadidos e ocupados. Os invasores ganharam o título da propriedade por usucapião, que é quando há “aquisição de imóvel por meio da posse prolongada, contínua, pacífica e sem oposição".

Quais dívidas Andreas, irmão de Suzanne Von Richthofen, tem?

A dívida de Andreas é de quase R$ 500 mil. As prefeituras de São Paulo e São Roque processam o herdeiro por dívidas de IPTU. Até novembro de 2023, uma das casas da família acumulava R$ 48.524,07 em tributos atrasados. Outra dívida avaliada em R$ 20.170,17, até julho do mesmo ano, está relacionada a casa onde era localizada a clínica de psiquiatria de Marísia, mãe de Andreas e Suzane.

Quando Andreas Von Richthofen desapareceu?

Desde janeiro de 2023, não se sabe sobre o paradeiro do herdeiro da família Von Richthofen. Andreas desapareceu no mesmo período em que a irmã, Suzanne, passou a cumprir pena em regime aberto.

Andreas e Suzanne Von Richthofen se falam?

Andreas e Suzane nunca mais de encontraram, desde a prisão da filha do casal assassinado, em 2002. A advogada de Suzanne tentou diversas vezes contactar Andreas, mas não obteve sucesso.

Por que Suzane Von Richthofen matou os pais?

O assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, pais de Suzane, foi a mando da própria filha. O casal foi morto por Daniel e Christian Cravinhos, namorado e cunhado de Suzane, respectivamente. A motivação do crime veio do relacionamento difícil que Suzane tinha com os pais e a não aceitação do namoro com Daniel, especialmente por parte do pai, Manfred.

Como está Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos?

Suzane cumpre pena em regime aberto e está grávida de uma menina, fruto da relação com o médico Felipe Zecchini. Daniel Cravinhos está livre e casado. Christian Cravinhos voltou para a cadeia devido outras acusações e cumpre pena em regime semi-aberto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)